Rückkehrer Menz vermisst Entwicklung bei Science City Jena

Jena. Der wiedergenesene Cheftrainer des Basketball-Zweitligisten findet trotz Tabellenführung kritische Worte. Am Mittwoch Spiel bei den Eisbären Bremerhaven.

Trotz der Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga ProA hat Cheftrainer Frank Menz kritische Worte für die Leistung von Science City Jena gefunden. „Wir haben wochenlang nicht gut gespielt. Die Entwicklung konnte man zuletzt nicht sehen“, sagte der Ex-Bundestrainer vor dem schweren Auswärtsspiel am Mittwoch bei den Eisbären Bremerhaven (Beginn 19.30 Uhr). „Es gibt viel Arbeit“, findet Menz, der am Montag aus dem seit Ende Januar andauernden Krankenstand zurückkam. „Ich bin froh, wieder da zu sein.“