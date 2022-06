Schweres Pokallos führt Eisenachs Handballer nach Hüttenberg

Köln. Die Handballer des ThSV erwartet als Vorgeschmack auf die neue Zweitliga-Saison eine echte Herausforderung.

Der Wunsch, ein Top-Team aus der ersten Handball-Bundesliga in der Werner-Aßmann-Halle empfangen zu können, führt über den TV Hüttenberg. Wie die Auslosung am Dienstag in der Zentrale der Handball-Bundesliga ergab, treten die Zweitliga-Männer des ThSV Eisenach in der ersten DHB-Pokalrunde beim letztsaisonalen Vierten aus Hüttenberg an.

„Wir nehmen, was wir bekommen“, reagierte ThSV-Trainer Misha Kaufmann gelassen auf das Los, das am 27./28. August mit dem Treffen des Vierten gegen den Dritten den Vorgeschmack eines Zweitliga-Topspiels liefert. Entsprechend sprach Manager René Witte von einer „unfassbar schweren Aufgabe“, die in der Südgruppe nur vom Aufeinandertreffen mit Gummersbach hätte noch getoppt werden können. Der Erstliga-Rückkehrer muss derweil zum Zweitliga-Neuling Konstanz.

Insgesamt 14 Partien nach Nord und Süd aufgeteilt zog Daniel Haase. Der Coach der Junglöwen Rhein-Neckar ist zum Nachwuchstrainer der Saison gekürt worden. In den Lostöpfen waren 17 Zweitligisten und elf Drittligisten. In der zweiten Runde (19./20. Oktober) stoßen die 18 Erstligisten hinzu.

Nichts anderes als in die nächste Runde will wie Kaufmann und auch Witte. Das hessisch-thüringische Duell bietet trotz der Schwere zumindest den Vorteil, dass sich viele ThSV-Fans auf den Weg machen können, um ihr Team zu unterstützen. Eine echte Standortbestimmung eine Woche vorm Punktspielstart bei Großwallstadt wird’s allemal. se