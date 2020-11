Science City Jena vor Heimauftakt gegen Karlsruhe

Jena. Jenaer Zweitliga-Basketballer mit Heimspielauftakt am Sonnabend gegen Karlsruhe. Zuschauer sind nicht erlaubt.

Die coronabedingte Zwangspause am vergangenen Wochenende kam den Zweitliga-Basketballern von Science City Jena gelegen. „Ich habe die Spielabsage positiv gesehen. So hatten wir noch einige Tage, um intensiv zu trainieren“, sagt Cheftrainer Frank Menz mit Blick auf das ausgefallenen Spiel gegen Nürnberg, wo die ganze Mannschaft wegen positiver Covid-19-Fälle in Quarantäne musste.