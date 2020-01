Die Saalfelder Nachwuchs-Hoffnung Jan Fialkowscy beim Wettkampf in der Dreifelderhalle in Saalfeld.

Saalfeld. 500 Judoka bei zweitägigem Turnier in der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ in Saalfeld.

Sechs Pokalsieger und ein Landesmeister vom JSC Saalfeld

Der Judo-Sport-Club Saalfeld hatte wieder unter dem Motto „Judo in Saalfeld“ zu den offenen Thüringer Landesmeisterschaften und Saalfelder Pokalturnier eingeladen. Der Einladung zum traditionellen Wettbewerb folgten mehr als 500 Teilnehmer von 80 Vereinen aus ganz Deutschland. Die Kämpfer kamen aber auch aus Tschechien, Österreich und der Schweiz.

Dem JSC Saalfeld ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, nach mehrwöchiger Vorbereitung mit vielen logistischen Hürden ein hervorragendes Judo-Event auszurichten und ist damit auch seinen guten Ruf in Judo-Kreisen erneut gerecht geworden. Für den heimischen Verein gingen zunächst am Samstag fünf Erwachsene und einen Tag später 21 Kinder und Jugendliche auf die Matten und kämpften um das begehrte Edelmetall.

Die Saalfelder Veteranen mit Matthias Born (Ü 45/100 kg), Sabine Pannier (Ü 45/48 kg und Steffen Kulpe (Ü 45/90 kg) holten sich dabei einen kompletten Medaillensatz bei den offenen Thüringer Landesmeisterschaften.

Saalfelder Pokalsieger bei den Männern wurde zudem Marc Eberlein (U 30/100 kg), einen sehr guten zweiten Platz in der gleichen Altersklasse erkämpfte sich Michel Zeh, der sich als jüngster Starter in der Gewichtklasse bis 73 Kilogramm behaupten musste. Laura Hürdler konnte sich bei den Frauen bis 70 Kilogramm ebenfalls die Silbermedaille erkämpfen.

Aber auch die Kinder und Jugendlichen des Judo-Sport-Clubs bewiesen das Saalfeld eine Hochburg im Judo in Thüringen ist. Mit fünf ersten Plätzen für Aleksander Mogielnicki (U 14/60 kg), Nele Weisingen (U 14/33 kg), Pia Hlebich (U 12/33 kg), Bela Wagner (U 8/25,5 kg), Wagner Ansgar (U8 / 27,5 kg), vier zweiten Plätzen für Elsa Wagner (U 10/32 kg), Jan Fialkowscy (U 10/26 kg), Hannes Rudolf (U 8/22,8 kg), Aaron Born (U 8/31,9 kg) und sechs dritten Plätzen für Armin Horn (U 14/34 kg), Alexander Pfaff (U 14/46 kg), Anastasia Matveyev (U 12/33 kg), Wilhelm Richter (U 10/32,6 kg), Charly Trempert (U 10/27,6 kg), Fabian Alke (U 8/31,9 kg) konnten sie den vierten Platz in der Pokalwertung erkämpfen, welches bei dem großen Starterfeld eine hervorragende Leistung ist.