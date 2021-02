Silvio Schierle aus Saalfeld: "Ich muss mich erstmal fangen"

Bundestrainer Ralf Dickert Ende letzten Jahres im Gespräch mit Silvio Schierle. Der Saalfelder verpasst nach dem Ausfall des zusätzlichen Qualifikationsturnieres in Paris die Chance auf eine Olympia-Teilnahme.

Silvio Schierle ist niedergeschlagen. Schon am Telefon spürt man, dass der Saalfelder angeschlagen, ja richtig down ist: "Ich habe mich vier Jahre auf diesen für mich absoluten sportlichen Höhepunkt vorbereitet. Und jetzt das", sagt der Boxer, nachdem er mit der Absage des für das Frühjahr geplanten Welt-Qualifikationsturnieres für die Olympischen Spiele in Tokio konfrontiert wurde (wir berichteten). Es war der bislang wohl größte sportliche Traum, der da für den 23-Jährigen zerplatzte.