Oberhof/Ruhla. Die Ruhlaerin will in ihrer Karriere die 200-Meter-Marke knacken. Nächstes Jahr bei der Heim-WM?

Skispringerin Seyfarth freut sich auf erste Großschanzen-WM der Frauen

Nachdem bereits die Männer-Riege in Oberhof wieder Flugpraxis sammelt, absolvierten in der vergangenen Woche auch die besten deutschen Skispringerinnen in Oberhof einen ersten Trainingslehrgang nach wochenlanger Zwangspause. An drei Tagen übte die komplette Damen-Nationalmannschaft in Thüringens Wintersporthochburg. Auch die zweimalige Teamweltmeisterin Juliane Seyfarth vom WSC 07 Ruhla der TSG stand erstmals wieder auf der Schanze. Zuvor hatte sie in den vergangenen Wochen ein umfangreiches Athletiktraining absolviert.

Am Abschlusstag spielte das Wetter allerdings nicht mehr mit. „Der Wind war zu stark und zu wechselhaft“, sagte Co-Bundestrainer Christian Bruder. Der Schmerbacher war früher selbst aktiver Kombinierer und später B-Weltcup-Skispringer für die TSG Ruhla. Seit 2011 betreut er mit Cheftrainer Andreas Bauer erfolgreich die Frauen-Nationalmannschaft.

In zwei Wochen erneut in Oberhof

In zwei Wochen kommen Deutschlands beste Skispringerinnen schon wieder zum Fliegen nach Oberhof. Weil die Bedingungen auf der modernisierten Anlage im Kanzlersgrund optimal sind. Am Stützpunkt in Oberstdorf, wo Seyfarth mittlerweile ihre zweite Heimat gefunden hat und trainiert, wird an den Schanzen mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Februar 2021 noch gebaut.

Apropos WM. Da gab es vor wenigen Tagen für die Pilotinnen erfreuliche Neuigkeiten. Bei der Nordischen-Ski-Weltmeisterschaft im kommenden Winter können die Skispringerinnen, wie lange gefordert, auch von der Großschanze abheben. Der Internationale Skiverband (Fis) hat das Skispringen der Frauen erstmals bei einer WM auf die gleiche Ebene wie das der Männer gehoben. Damit wird wohl ein Großschanzen-Springen bei den Olympischen Spielen immer wahrscheinlicher. 2009 hatten die Frauen ihr WM-Debüt gefeiert.

Auch Juliane Seyfarth hat sich immer wieder für die Gleichberechtigung im Wettkampf stark gemacht. Die 30-Jährige darf sich nun umso mehr auf die Heim-WM freuen. Bekanntermaßen liebt sie die großen Bakken. In einem Interview sagte sie: „Ich persönlich würde mich gern beim Skifliegen beweisen. Die 200-Meter-Marke zu knacken wäre ein Wunsch in meiner Karriere. Das würde ich sehr gern erleben.“