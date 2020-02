Weimar. An diesem Wochenende stehen die ersten Punktspiele der Kreisoberliga in diesem Kalenderjahr an.

Spitze winkt den Kreisoberliga-Kickern

Die Fußball-Kreisoberliga startet in die Frühjahrsrunde. Die ersten Partien sind allesamt Partien des übernächsten Spieltages, an dem aber einige Mannschaften im Pokal gefragt sind. Aus unserer Region sind der SC 03 Weimar II, der VfB Apolda, Einheit Bad Berka und der Schöndorfer SV im Einsatz. Was zumindest drei der Teams eint: Bei entsprechenden Ergebnissen kann jeder von ihnen als Spitzenreiter in den Faschingssamstag gehen. Wir schauen einmal genau hin.

Die Ausgangslage Apolda ist derzeit Zweiter, punktgleich mit dem Primus aus Gehren. Das ist das Überraschungsteam der Saison, wurde der SVG doch als Liga-Novize mal eben auf Anhieb Herbstmeister. Doch bis zu Platz elf, und auf dem steht die Reserve des SC 03 aus Weimar, sind es gerade mal sieben Punkte. Ein Indiz, wie eng die Liga in dieser Spielzeit ist. Bad Berka und Schöndorf haben beide 26 Punkte, sind mit einem Zähler Abstand zur Spitze also in Lauerstellung vor diesem Wochenende. Die Duelle Einheit Bad Berka trifft auf Weimars Zweite – eine Partie mit besonderem Anstrich. Denn Bad Berkas Coach war bis zur vorigen Saison beim jetzigen Gegner an der Seitenlinie; beim Wiedersehen soll es aber keine Geschenke geben. Seine Jungs werden den Schwung mitnehmen, den sie im Winter gesammelt haben. Beispielsweise bei der Hallenendrunde im Futsal, als man das Spiel um Platz drei für sich entschied und thüringenweit aufhorchen ließ. Oder aber aus den Testspielen, in denen man sich allesamt torhungrig zeigte. Das gleiche gilt im übrigen auch für Weimar II, das in seinen Vorbereitungsspielen ebenfalls so einiges an Torriecher unter Beweis stellte. Der VfB Apolda muss seinerseits nach Oberweißbach – vielleicht bei einen oder anderen mit mulmigem Gefühl. Denn das Hinspiel ging 0:1 verloren, die Revanche ist also geplant. Oberweißbach selbst ist Zehnter, liegt nur sechs Zähler hinter der Spitze. Man wäre also ebenfalls rasch im Rennen um den Titel, wenn dieses Spiel gewonnen werden kann. Doch die Glockenstädter haben eine saubere Vorbereitung gespielt, lediglich gegen Schott Jena II verloren. Sogar ein Trainingslager wurde absolviert. Der Schöndorfer SV fährt nach Gräfenroda. Der FSV ist Außenseiter gegen die Weimarer, haben aber mit Tom Greßler einen der torgefährlichsten Akteure der Liga in ihren Reihen. Elfmal hat der bereits genetzt, trägt damit maßgeblich dafür Sorge, dass Gräfenroda über dem Strich steht. Das gleiche Ziel haben die Schöndorfer auch: den Klassenerhalt. Nach Jahren des Zitterns soll der dieses Mal geschwind gesichert werden. Dass man nun sogar um die Spitze mitspielt, damit hat man sich selbst überrascht. Personelles Große Veränderungen hat es im Winter in den Vereinen nicht gegeben. Eine Nachricht gab es gestern aus Bad Berka: Dort hat Tim Knappe das Amt des Co-Trainers aufgegeben. Aus zeitlichen Gründen, wie es hieß. Sein Nachfolger wurde schnell präsentiert und ist ein alter Bekannter: Sebastian Förster, mit 37 erlebten Lenzen ein routinierter Mann aus der ersten Mannschaft, wird den Job bis Ende der Saison übernehmen. Das Fazit Bestens präpariert wähnen sich alle Teams aus unserer Region für den Auftakt der Frühjahrsrunde. Doch nach einer sehr langen Vorbereitung können Trainings- und Testspielform auch durchaus trügerisch sein. Die ersten Aktionen im Spiel werden entscheidend sein: Wer kann ein Zeichen setzen, wer stellt die Weichen in die richtige Richtung? Klar ist, dass es nach dem Samstag einen neuen Tabellenführer geben wird. Wenn die Spitze winkt, steigt die Motivation – und die Spannung.