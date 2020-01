Sport ist der Kitt der Gesellschaft

Für Jan Koschinsky ist die Sportlerwahl im Landkreis ein Spiegel des vielfältigen Sports in der Region, der wünscht sich mehr Wertschätzung des Ehrenamts. Als Trainer der Aumaer Kegler strebt er zwei Aufstiege an.

Seit einem Jahr sind Sie der Vorsitzende des Kreissportbundes Greiz. Wie lief es denn?

Es lief gut. Es war eine aufregende Zeit, weil natürlich vieles neu für mich war, ich mich einarbeiten musste. Aber das Feedback aus den Vereinen ist positiv, die Zusammenarbeit mit dem KSB-Vorstand klappt reibungslos. Die Unterstützung von der Politik ist auch da – das war mir sehr wichtig.

Ist das, was auf Sie zukam, das, was Sie erwartet hatten?

Ja, vieles war mir bekannt, weil ich ja vorher schon die Sportjugend verantwortet hatte. Die Kontakte nach Tschechien, die wir pflegen, waren neu für mich, die vielen Festveranstaltungen der Vereine, die ich jetzt besuche, fressen viel Zeit, sind aber unerlässlich, um in Kontakt zu kommen, um die Vereine kennen zu lernen. Das wird noch eine Zeit brauchen, bis ich alle Vereine kennen gelernt habe. Ich bin neugierig, von Amts wegen schon, offen für alle Sportarten.

Die Kandidatenliste der Sportlerwahl zeigt die Vielfalt des Sports im Landkreis. Der Modus ist diesmal ein anderer.

Ja, wir haben uns entschieden, nicht nur die abgegeben Stimmen zu werten, sondern das Votum des organisierten Sports und der Journalisten, die ja Fachleute sind, mit einfließen zu lassen. Die Sportlerwahl sollte ein komplettes Bild der Region abgeben. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Wahl ausgehen wird.

Wie schaffen Sie es eigentlich, allem gerecht zu werden. Auf Arbeit zu gehen, die Aufgaben des KSB-Vorsitzenden zu erfüllen, Vereins- und Landesnachwuchstrainer zu sein?

Das frage ich mich auch manchmal. Aber ich habe große Unterstützung und Rückhalt in der Familie, durch meine Freundin, die ich dieses Jahr heiraten werde. Meine Kinder verstehen es auch, sie machen selbst begeistert Sport. Dazu kommt der Rückhalt im KSB-Vorstand und im Verein – das passt alles wunderbar zusammen.

Sie kommen aus Greiz, wohnen in Zeulenroda. Um die Finanzen der Stadt sieht es nicht so rosig aus. Das Vorhaben, eine Multifunktionsanlage zu bauen, liegt auf Eis?

Wir bleiben dran. Die Hallensituation in Zeulenroda ist nicht gut. Da sind die Greizer mit der Sporthalle an der Eisbahn viel besser dran. Doch auch der Zeulenrodaer Sport zieht die Leute, doch es fehlt an einer modernen Halle. Als Sportler hat man Träume. Wir brauchen in Zeulenroda eine Stadthalle, wir brauchen eine Sporthalle – da wäre eine Multifunktionsanlage genau das richtige. Eine Halle für den Vereins- und Schulsport, für die Kinder. Und am Wochenende kann der Sportinteressierte zu den Wettkämpfen im Tischtennis, im Faustball, im Basketball, im Hallenfußball gehen. Wenn man sieht, dass die Greizer Ringer tausend Zuschauer ziehen, dann zeigt das doch, dass der Sport angenommen wird.

Der Sport wird im Ehrenamt organisiert, auch Sie arbeiten im Ehrenamt. Fühlen Sie sich in ihrer Arbeit wertgeschätzt?

Wir können den Ehrenamtler nicht genug danken. Sie halten den Sport am Laufen, bilden den Nachwuchs in den Vereinen aus. Der Sport ist der Kitt in der Gesellschaft. Über den Sport bekommst du die Kinder, die Eltern und oft auch die Großeltern zusammen. Wir schaffen gemeinsame Erlebnisse. Aber wir müssen aufpassen. In den Vereinen sind es oft die Altgedienten, die die Arbeit machen. Wir brauchen nicht nur im Sport, auch bei den Übungsleitern, in den Vorständen der Vereine junge Leute.

Wie läuft es da bei Ihnen im Verein, dem SV Blau-Weiß Auma?

Gut. Wir sind dabei, Übungsleiter auszubilden. Die Arbeit im Verein ist auf mehrere Schultern verteilt. Wir haben gute Mannschaftsleiter.

Und erfolgreich sind die Blau-Weißen auch.

Es läuft wirklich gut. Die Frauen können den Sprung in die Bundesliga schaffen. Die Männer haben die Chance, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Und mit Selina Thiem und Selina Fuhrmann haben zwei unserer Kegler, die Chance sich für den U18-Weltpokal zu qualifizieren.

Können Sie eine Episode schildern, die Ihnen zeigt, ja, die viele Arbeit lohnt sich, es kommt etwas zurück.

Wenn ich zum Beispiel bei den Kreisjugendspielen bin und den Jüngsten gratuliere, ein paar Worte an sie richte, dann schauen mich große Kinderaugen an, hören aufmerksam zu und ich spüre, die Kinder sind stolz, freuen sich über die Siegerehrung, sagen von Herzen danke. Das ist für mich Gänsehaut.