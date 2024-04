Pößneck. Welle der Solidarität nach Aufruf einer Freundin. Beerdigung am 27. April

Der Tod des 21-jährigen Pößnecker Motorradrennfahrers Troy Beinlich am Osterwochenende am Hockenheimring berührt weiterhin sehr. Eine langjährige Freundin der Familie wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet in Form einer Spendenaktion um Hilfe.

„Troy liebte das Motorradfahren und lebte sein Leben auf zwei Rädern mit Leidenschaft und Hingabe. Sein plötzlicher Verlust hat seine Familie und Freunde zutiefst erschüttert, er hinterlässt eine große Lücke. Sein Tod hat nicht nur Herzen gebrochen, sondern bedroht auch die finanzielle Sicherheit der Familie. Als selbstständige Unternehmer sind beide Elternteile auf ihre Arbeit angewiesen, aber in dieser Zeit der Trauer sind sie nicht in der Lage zu arbeiten. Wir als Freunde möchten Hilfe leisten, um Mandy, Knut und Troys Bruder Chris etwas Last von den Schultern zu nehmen“, schreibt Melanie Kiel in ihrem Spendenaufruf auf GoFoundMe.

Die kalkulierten Beerdigungskosten von 7500 Euro konnten durch eine Welle der Solidarität bereits erreicht werden. Derzeit sind es über 9200 Euro an Spenden. Die Beerdigung ist für den 27. April geplant.

Wer ebenfalls unterstützen möchte, kann dies über den Link tun:

https://www.gofundme.com/f/und-plotzlich-steht-die-welt-still

