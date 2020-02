Sportlerwahl im Altenburger Land: Ada Junghannß

Mit fünf Jahren hat Ada Junghannß im Jahr 2010 ihr Faible für die Leichtathletik entdeckt.

„Ich bin einfach mal mit meinen Brüdern mitgekommen und da hat es mir dann auch Spaß gemacht“, erzählt die 15-Jährige vom LSV Schmölln. Gemeint sind die Geher Karl und Otto. Anfangs probierte sich Ada in allen Disziplinen aus, aber im Ausdauerbereich lagen dann vornehmlich ihre Stärken – speziell im Gehen. „Festgelegt habe ich mich erstmals 2017 und am ersten Wettkampf im Gehen teilgenommen. Ende 2018/2019 habe ich dort das Training intensiviert. Gehen ist halt einfach mal etwas anderes, was nicht jeder kann. Oft wird es unterschätzt, aber ich denke, sobald man selber es einmal ausprobiert hat, merkt man, dass es doch sehr anspruchsvoll ist“, plaudert Ada. Erfolge stellten sich recht schnell ein: 2019 wurde Ada Landesmeisterin, mitteldeutsche Meisterin und Deutsche Vizemeisterin im 3000-Meter-Bahngehen in der U16. Außerdem wurde sie für 2020 in den Bundeskader berufen. Zudem trainiert sie seit einem Jahr im Erfurter LAC. Ziele sind unter anderem internationale Starts wie 2021 der Start beim European Youth Olympic Festival.