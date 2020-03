Sportlerwahl im Altenburger Land: Falk Hofmann

Klar war Falk Hofmann auch als aktiver Kicker auf dem Platz unterwegs und beherrscht deshalb das Fußballspiel von der Pike auf. In Nöbdenitz wie zuletzt auch beim SV Osterland Lumpzig jagte der heute 38-Jährige dem runden Leder nach.

„Aber eine Knieverletzung setzte 2014 das Stoppzeichen“, erinnert sich Hofmann. Kurzerhand sattelte er beim SV Osterland zum Trainer um. Schon als Aktiver war er auch als Spielertrainer seit seinem Wechsel 2009 nach Lumpzig unterwegs. Und Hofmann, der die B-Lizenz des DFB hat, setzte als Verantwortlicher beim SV Osterland Lumpzig unübersehbare Akzente. Vor allem im Bereich der Integration. Spieler aus sechs Nationen stehen im Kader des Kreisoberligisten.

„Das begann 2014 eher durch einen Zufall, als ich die ersten Spieler mit Migrationshintergrund auf einem Bolzplatz in Altenburg-Nord kennen lernte und nach Lumpzig einlud“, so Hofmann. Es war sozusagen eine Situation, in der es nur Sieger gab. Das Team erfuhr eine Stärkung und die Menschen aus fernen Ländern wurden auch dank des Sports und Falk Hofmanns Engagement besser integriert.

„Klar geht dieses Engagement über den Sport hinaus und reicht auch bis hin zur Unterstützung bei notwendigen Amts- und Behördengängen“, so Hofmann. Auf jeden Fall ergibt sich auch im Sport Potenzial. „Ziel ist aktuell auf jeden Fall der Klassenerhalt. Hinzu kommt der Auf- und Ausbau der Nachwuchsabteilung“, nennt der Trainer zwei Ziele.