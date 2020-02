Sportlerwahl im Altenburger Land: Jara-Sophie Petersen

Zwar sammelt Jara-Sophie Petersen schon seit geraumer Zeit ihre Erfolge auf der Planche für die Leipziger Fechtergilde, wo sie auch das Sportgymnasium besucht. Aber die 16-Jährige bleibt ihrem Heimatverein SV Einheit Altenburg weiter treu.

„Ich schaue immer wieder mal vorbei, wenn die Zeit ist“, sagt sie. Letztere ist sicher recht knapp bemessen angesichts von sieben bis neun Trainingseinheiten, die sie an der Sportschule bewältigt. Mittlerweile hat Jara-Sophie das Florett als leichtere Waffe aus der Hand gelegt und ist auf den Säbel umgestiegen.

„Auch weil ich mit mancher Kampfrichterentscheidung meine Probleme hatte“, sagt sie ehrlich. Eine Delle in der Erfolgswelle, auf der Jara-Sophie eigentlich schon seit Jahren reitet, gab es durch den Umstieg nicht. Im Gegenteil: Sie wurde Landesmeisterin der U17 mit dem Damendegen und mit dem Seniorteam. Hinzu kommen mittlerweile internationale Lorbeeren. Bei den mitteleuropäischen Meisterschaften der U17 holte Jara-Sophie Silber. An noch höhere Sphären klopft die 16-Jährige schon an: Sie ist Kaderathletin des Deutschen Fechterbundes. „International habe ich noch einiges vor“, sagt sie.