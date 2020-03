Sportlerwahl im Altenburger Land: Jörg Rudolph

Handball und Jörg Rudolph – das gehört untrennbar zusammen. Seit 50 Jahren steht der 59-Jährige schon auf der Platte beim SV Aufbau Altenburg. Erst als Spieler, später als Abteilungsleiter und natürlich als Trainer.

„Seit Mitte der 1970er-Jahre bin ich schon Trainer. Sowohl bei den Männern, wie auch aktuell im Nachwuchs“, sagt Rudolph. Nach einer überschaubaren Auszeit stieg er 2018 wieder ein. „Ich hatte einfach wieder Lust und wollte etwas bewegen. Zudem ist Handball einfach ein faszinierender Sport, der einen nicht los lässt.“

Seit drei Jahren hat er die männliche C-Jugend des SV Aufbau unter seinen Fittichen. Sie tritt als Jugendspielgemeinschaft mit Akteuren des SV sowie der Landsportgemeinschaft Ziegelheim im Punktspielalltag auf. Dieses Zusammengehen der beiden Kreiskontrahenten in einem Team sei ein absoluter Gewinn gewesen.

„Vor allem, weil diese Kooperation hundertprozentig auf Augenhöhe erfolgt ist. Sowohl bei den Verantwortlichen wie auch in der Mannschaft selbst stimmt die Chemie“, so der Trainer auch mit Blick auf „seine“ Truppe, in der aktuell vier LSV-Spieler und sieben Aufbau-Akteure unterwegs sind. Selbst würde sich Rudolph, der die 13- bis 15-Jährigen zweimal pro Woche zum Training bittet, als strengen Trainer bezeichnen.

„Das muss man in diesem Alter schon sein, wenngleich man auch Kumpel sein muss.“ Eine gute und erfolgreiche Mischung: Die JSG gewann 2019 souverän die Landesliga, Staffel 1 und stieg auf.