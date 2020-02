Sportlerwahl im Altenburger Land: Kati Schöne

Dass Kati Schöne beizeiten den Weg zum Judo findet, erscheint bei der Familie fast schon logisch. Vater Ivo ist selber ein erfolgreicher Judoka, Schwarzgürtel und auch Trainer beim PSV Schmölln. „Klar ist das manchmal auch ein wenig komisch, seinem Vater auch im Training gegenüberzustehen. Aber es hilft auch“, meint die 14-Jährige. Schon in ihrem letzten Kindergartenjahr sammelte Kati erste Erfahrungen in dem Kampfsport.

„Als Erstklässlerin bin ich dann richtig eingestiegen“, so die Trägerin des blauen Gürtels, die in der Klasse bis 48 Kilo an den Start geht. Auf der Matte sieht sich Kati selber eher als Taktikerin.

„Vor allem bei unbekannten Gegnern. Aber wenn sich dann die entsprechenden Chancen bieten, packe ich die mir auch.“

2019 hat Kati da ihre Sache sehr gut gemacht, wie die sportlichen Erfolge zeigen: Der gewonnenen Landesmeisterschaft ließ sie den dritten Platz bei der mitteldeutschen Meisterschaft in der U15 folgen. „Mein bisher größter Erfolg“, sagt Kati, die jetzt in die Altersklasse U18 aufrückte und hier am Wochenende bei den mitteldeutschen Meisterschaften in Jena erfolgreich am Start war.