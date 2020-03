Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sportlerwahl im Altenburger Land: Kleiner Ball ganz groß

In der schnellsten Ballsportart überhaupt sind die Tischtennisspieler des SV Aufbau Altenburg echte Meister. Das Team mit Jacek Wandachowicz, Aleksandr Smirnov, Yhya Mosslly, Pawel Kibala, Patrick Wohlfahrt und Daniel Fehrle schaffte den Aufstieg in die Regionalliga Süd, der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland.

„Das ist bislang im Altenburger Land noch keinem Verein im Tischtennis gelungen“, sagt Abteilungsleiter Michael Rüger sichtlich stolz. Keineswegs war dieser einmalige Höhenflug so etwas wie eine Eintagsfliege. „Wir haben Schritt für Schritt darauf hingearbeitet“, so Rüger. Zu den Kontrahenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Mitteldeutschen Oberliga, wo die Aufbau-Männer 2019 Meister wurden, gesellen sich nun in der Regionalliga noch die Könner aus Bayern hinzu. Kein Abstieg war das erklärte Ziel der Mannschaft, in der seit Saisonbeginn statt Wandachowicz jetzt Antoni Witkowski steht. Und bislang schlug sich der Aufsteiger sehr gut und hält Abstand zum Keller.