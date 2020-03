Sportlerwahl im Altenburger Land: Schmöllner immer am Ball

Kreispokalsieger und Tabellenzweiter der Kreisoberliga: Für die Fußballer des SV Schmölln 1913 lief das Jahr 2019 mehr als erfolgreich. „Das war nur möglich, weil sich das Team für den Erfolg förmlich zerreißt und im Kader die Chemie absolut stimmt“, hebt Tim Rauch, der die Mannschaft zusammen mit Michael Breitfelder trainiert, hervor. Hinzu sei auch eine erfolgreiche personelle Verstärkung des Kaders in der Winterpause der Vorsaison gekommen.

„Im alten Kader standen 14 bis 15 Spieler, was schon die Überschaubarkeit der Wahlmöglichkeiten zeigt. Dann wurde mit eigenen A-Junioren erfolgreich aufgefüllt, was auch in der laufenden Saison ein echter Zugewinn war und ist“, so Rauch. Damit zeige sich auch, dass eine über die zurückliegenden Jahre gepflegte intensive Nachwuchsarbeit beim SVS Früchte trägt.

„Aktuell haben wir einen Kader von 24 Akteuren mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren. Und vor allem stimmt die Mischung aus erfahrenen und jungen Akteuren“, sagt Rauch. Was aktuell die Mannschaft um Spielführer Enrico Cepnik und seinen Vertreter Alexander Hass eindrucksvoll zeigt: In der Kreisoberliga liegen die Schmöllner wieder auf dem zweiten Platz.