Sportlerwahl im Altenburger Land: Treffsichere Fechter

Mit Treffer um Treffer sammeln sie Erfolge für ihren SV Einheit Altenburg: An Johannes Grahnert, Alexander Katzsch und Cornelius Petersen war in Teamwettbewerben im Degenfechten auch im Jahr 2019 in Thüringen und darüber hinaus kaum ein Vorbeikommen.

Das Trio gewann beispielsweise die Landesmeisterschaften Thüringens als Team. Und im Deutschlandpokal erreichte man 2019 auch die finale Runde der besten acht Mannschaften. Angetreten waren da gut hundert Teams aus dem gesamten Bundesgebiet. „Alle drei leben ihren Sport. Und das zeigt sich auch in den gemeinsamen Trainingsrunden“, hebt Trainer Ingolf Katzsch hervor. Einmal pro Woche trifft sich die Runde dafür in Altenburg. Hunger nach weiteren Erfolgen ist bei allen Akteuren noch reichlich vorhanden. „Natürlich wird der erneute Gewinn bei den Landesmeisterschaften in diesem Jahr angepeilt“, nennt Katzsch nur ein großes Ziel. Gleiches gilt für den Deutschlandpokal 2020. Dort wurde der Einzug in die nächste Runde schon perfekt gemacht.