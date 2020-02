Sprint-Trainer Jäger: „Julian hat seine Bestzeit weggehauen“

Julian Wagner schrie seine Freude raus. Beim Erfurt-Indoor hatte der 21-jährige seine alte 60-Meter-Bestzeit regelrecht „weggehauen“, wie Erfurts Sprinttrainer-„Guru“ Gerhard Jäger befand. Mit den 6,67 Sekunden aus dem Vorlauf, als Wagner richtig „flog“, gehört der Mechatroniker, der bei der Türen-Firma Garant in Erfurt ausgebildet wird, in die deutsche Spitze.

„Den Start habe ich voll getroffen. Leider klappt das bei mir noch nicht immer“, sagte Wagner, der seine Bestzeit um satte sechs Hundertstelsekunden steigerte. Im Finale, das Europameister Jan Volko aus der Slowakei in 6,60 Sekunden gewann, verkrampfte der junge Thüringer dann etwas und konnte in 7,71 Sekunden die „persönliche Schallmauer“ (Wagner) nicht gleich noch einmal durchbrechen.

Mit seiner Topleistung schob sich Wagner für die deutschen Hallenmeisterschaften am 22. und 23. Februar in eine gute Position. „Ich will nun stabil unter 6,70 laufen. In Leipzig möchte ich auf jeden Fall das Finale erreichen“, sagte Wagner, der im Winter-Trainingslager Teneriffa die Basis für Topzeiten gelegt hatte.

Vor allem aber kommt dem jungen Julian das gemeinsame Training mit dem „alten“ Julian zugute. Julian Reus, in 10,01 Sekunden schnellster deutscher Sprinter aller Zeiten, ist von der Entwicklung Wagners nicht überrascht. „Er hat das im Training angedeutet“, so Reus, der die Erfurter Sprintschule anführt. Trainer Jäger, der im kommenden Jahr wohl in Rente gehen wird, verfügt mit dem 19 Jahre alten Arnstädter Luis Brandner über einen weiteren talentierten Sprinter. „Luis war seit Mai verletzt. Jetzt ist er aber wieder in den Kinderschuhen – sprich Spikes“, so Jäger.

Als Trio wollen die Erfurter dann im Sommer auftrumpfen. „Ich habe Bundestrainer Ronald Stein schon scherzhaft gefragt, ob er nicht noch einen vierten Sprinter hat, damit wir eine komplette Nationalstaffel stellen können“, grinste Jäger.

Doch so weit ist es noch nicht. Wagner, der mit seiner Freundin Anne in Erfurt in einer gemeinsamen Wohnung lebt, will im Mai seine nächste Schallmauer durchbrechen. „10,31 ist meine aktuelle 100-Meter-Bestzeit. 10,26 habe ich mir nun als Ziel gesetzt“, so Wagner, der im Vorjahr bei der deutschen Titeljagd in Berlin als Sechster überrascht hatte. Kann sich der ehemalige Fußballer und 400-Meter-Läufer weiter steigern, ist sogar ein Platz in der Olympia-Staffel denkbar. „Vielleicht als Ersatzmann“, schaut Wagner vorsichtig nach vorn. „Gemeinsam nach Tokio – das wäre ein Traum“, findet Julian Reus. Der 31 -Jährige Julian verabschiedet sich dann womöglich von der Bahn und der zehn Jahre jüngere Julian beginnt seine internationale Karriere.