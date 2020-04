Für den Kindergarten in Dörnfeld sammelt der Stadtilmer Dart-Club Spenden. Die erhofften 1000 Euro sollen in eine Kreativ-Werkstatt investiert werden.

Stadtilmer Dart-Club mit Spendenaktion gut im Rennen

Nach der Absage der 4. Ilmdarts Open in Stadtilm, die wie bereits berichtet offiziell auf den 9./ 10. April 2021 verschoben wurden, nutzen die Sportler des hiesigen Dart-Clubs die Zeit bis zur Wiedereröffnung ihres Spiellokals und starteten die Aktion „3 Darts für den guten Zweck – Eine Kreativ-Werkstatt für die Kids der Kita Dörnfeld“. Sie haben das große Ziel 1000 Euro zur Ausstattung dieses Zimmers im Kindergarten der „Bergstrolche“ bis zum Maifeiertag zusammen zu bekommen.

Die Hälfte der Zeit für diese Aktion ist abgelaufen und inzwischen haben die Stadtilmer Dart-Sportler sagenhafte 684 Euro gesammelt. René Döring, der Vizepräsident des Vereins: „Wir haben vor dem Wochenende einen Spendenstand von 684 Euro erreicht. Das ist riesig. Ich denke, jetzt schaffen wir auch noch die 1000 Euro.“

Dieses Zwischenergebnis war kaum zu erwarten, nachdem der geplante Start der Spendenaktion gleich doppelt ausfallen musste. Die Aktion war ursprünglich zum MDR-Osterspaziergang, mit drei Stationen der Turnieranlage, auf dem Stadtilmer Marktplatz geplant. Dabei hätte jeder Teilnehmer drei Darts für 1 Euro werfen sollen. Mit einer Sammlung zum Ilmdarts Open sollten die benötigten 1000 Euro schnell zusammen kommen. Döring: „Wir hatten uns das so toll vorgestellt, wollten sogar eine ganze Reihe eigener Preise mit vergeben, dann wurden beide Veranstaltungen wegen Corona abgesagt.“

Aufgeben war nicht, dachten sich die Macher des Stadtilmer Dart-Clubs und verlegten die Aktion postwendend ins Internet. Präsident Marcel Hoffmann: „Die Bedenken waren da, aber als wir nach den ersten beiden Tagen bereits 293 Euro für die Aktion online sammeln konnten, wollten wir es wissen und nun wäre es fantastisch, wenn wir bis zum 1. Mai auch die 1000 Euro für die Kids wirklich zusammen bekämen.“

Der Kindergarten in Dörnfeld wurde im Frühjahr 2019 nach umfassenden aufwendigen Sanierungen von „Friedrich Fröbel“ in „Dörnfelder Bergstrolche“ umbenannt, da in Stadtilm bereits eine namensgleiche Einrichtung nach dem Erfinder der Kindergärten benannt war und Dörnfeld an der Ilm 2018 mit seinen knapp 200 Einwohnern nach Stadtilm eingemeindet wurde. 380.000 Euro kostete der Um- und Ausbau, auch ein paar Restarbeiten im Außenbereich und kleinere Wünsche blieben zunächst offen – so auch der nach einer kleinen Kreativ-Werkstatt. René Döring: „Wir wurden vom Bürgermeister, gefragt, ob wir dazu etwas beisteuern wollten. Das haben wir gern getan, auch weil wir selbst von der Stadt bei unseren bisher drei Ilmdarts Open immer sehr viel Unterstützung erhielten.“

Die Spendenbereitschaft für die „Bergstrolche“ ist enorm. „Von 3 bis 100 Euro war alles bei den Einzelspenden bisher dabei. Jetzt sollten wir noch einmal einen richtigen Endspurt hinlegen, damit die Kinder ihre Kreativ-Werkstatt auch ganz nach ihren Vorstellungen ausstatten können, motiviert René Döring. Vier Tage bleiben noch, die fehlenden 316 Euro einzuholen.

Spenden per Paypal (Informationen unter www.darts-stadtilm.de oder per Überweisung an den Stadtilmer Dart-Club unter IBAN: DE41 8405 1010 1010 1476 64 mit dem Verwendungszweck „Spende Kita Dörnfeld“.