Stratege Arwid Rauch soll Arnstadts Motor ankurbeln

Der 17-jährige Arwid Rauch will Motor Arnstadt/Plaue als Sprungbrett für seine großen Ziele nutzen.

Arnstadt. Der Ilmenauer Arwid Rauch spielt ab sofort für Arnstadt in der Handball-Thüringenliga und will noch höher hinaus.

Es ist soweit. Am Wochenende startet die Handball-Thüringenliga in die Saison. Auch die SG Motor Arnstadt/Plaue ist dann wieder im Rennen, die Sonnabend ab 19.30 Uhr gegen Blau-Weiß Goldbach/Hochheim startet. Mit dabei sind dann auch vier neue Spieler. Neben dem 32-jährigen Keeper Sebastian Vogl, der vom Thüringer HC kam, stoßen auch die beiden A-Jugend-Spieler der bisherigen Spielgemeinschaft Ilmenau/Arnstadt, Matteo Schubert (16) und Moritz Strübe (beide 16 Jahre) zum Team und mit dem Ilmenauer Strategen Arwid Rauch (17) auch ein talentierter Spieler, der Motor als Sprungbrett sieht. Im Test gegen Saalfeld gab er seinen Blitzeinstand. Sonnabend gegen Goldbach will er spielen. Wir sprachen mit dem Hoffnungsträger.