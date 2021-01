SV Klengel-Serba 09: Bilanz unbefriedigend

Serba-Klengel-Coach hadert mit den Leistungen seines Teams in der Kreisliga, gibt sich aber auch selbstkritisch.

Die bisherige sportliche Bilanz der Fußballer des SV Klengel-Serba 09 bis zum Zwangsabbruch der Saison 2020/21 in der Kreisliga, Staffel A des KFA Jena-Saale-Orla ist unbefriedigend. Nur sechs Punkte holte die Mannschaft aus den ersten acht Spielen. Da zwölf andere Teams der Spielklasse erfolgreicher waren, belegen die Serbaer den vorletzten Tabellenrang.

Auswärts reichte es nur zu zwei Unentschieden. Von der früheren Heimstärke ist vom aktuellen Jahrgang nichts zu merken. Von zwölf Punkten, die in den vier Partien auf dem Sportplatz auf dem Schwemmberg zu vergeben waren, blieben nur vier bei der Heimmannschaft.

Die zwölf Treffer, die die Serbaer daheim erzielten, stellen einen Spitzenwert in der Liga dar. Das war aber nur die eine Seite der Medaille. Im Gegenzug kassierte das Team viele Gegentore.

Serbas Trainer Steve Richter weiß um die erreichten Resultate. Natürlich. „Wir dürfen uns nichts vormachen, die Ergebnisse spiegeln nicht wider, wozu die Mannschaft eigentlich in der Lage ist.“

Richter bezog sich in die Kritik mit ein. „Wir haben als Trainer-Team einige Zeit gebraucht, um eine einheitliche Herangehensweise zu finden. Jeder hatte seine eigene Ansicht in puncto Taktik und Spielweise. Diese Anfangsprobleme haben wir jetzt abgelegt. Wir ziehen alle an einem Strang“, sagte er. Zum Trainerteam gehören Co-Trainer Ronny Knoll und Torwart-Trainer Dennis Rühling.

Bereits das erste Punktspiel daheim gegen die Reserve-Mannschaft des SV Lobeda 77 ließ erahnen, dass die dritte Saison der 09er in der Kreisliga nach dem Aufstieg im Sommer 2018 keine normale Spielzeit werden wird. Nach 64 Minuten lag die Richter-Truppe hoffnungslos mit 1:4 zurück. Das Spiel schien gelaufen. Es folgte eine irre Aufholjagd, die drei Tore in elf Minuten brachte und damit noch den 4:4-Ausgleich. Die Woche darauf gab es ein 1:1 beim ehemaligen Kreisoberligisten FV Rodatal Zöllnitz.

Nach den beiden Auftakt-Remisen setzte es vier Pleiten: gegen den FV Bad Klosterlausnitz (1:3), beim SC Empor Mörsdorf (1:7), gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda II (1:2) und beim FC Thüringen Jena II (1:4). Am 17. Oktober konnten die Klengel-Serbaer ihren ersten dreifachen Punktgewinn einfahren. 6:0 hieß es gegen den SV Wöllmisse 98.

Anfang November folgte mit dem 1:1 in Frauenprießnitz das dritte Saison-Unentschieden. Anschließend unterbrach der Verband die Spielzeit – bis heute.

Steve Richter schaut skeptisch auf das erste Halbjahr 2021. „Ich glaube nicht, dass wir Anfang März wieder spielen werden.“ Der Coach favorisiert ganz persönlich den Abbruch der Saison und einen Neuanfang im Sommer.

„Auch wenn wir nur Kreisliga spielen, gibt es für die Mannschaft Trainingspläne, die wir umsetzen wollen. Das ist jetzt nicht möglich. Wir können nur an die Vernunft der Spieler appellieren, sich aktuell selbst so gut es geht, fit zu halten. Mehr ist nicht drin. Und sollte es irgendwann wieder losgehen, beginnen wir fast bei null. Das ist praktisch wie eine Saisonvorbereitung. Geht die Saison weiter, kann es sein, dass uns wieder Spielpausen drohen“, sagte Richter.