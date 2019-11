Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Pöllwitz verliert gegen Poing

In der Kegel-Bundesliga haben die Gäste-Teams einen Bonus. Sie können die Aufstellung des Gegners einsehen und reagieren – mit dem Ziel, möglichst viele Mannschaftspunkte zu holen. Und weil das so ist, hat Trainer Ronny Hahn für ein Verwirrung beim SKK 98 Poing gesorgt. Für den Schlussdurchgang schrieb der Pöllwitzer Coach Diana Langhammer und Sarah Conrad in die Aufstellung – mit dem Wissen, dass Sarah Conrad nicht spielen wird, sie ist schwanger. „Ein kleiner Schachzug. Wir dürfen ja wechseln“, schmunzelt Ronny Hahn und Celine Dannehl nickt, freut sich auf ihren Einsatz.

„Ich hab‘ ja keine feste Position“, sagt die 18-Jährige. „Mir gelingt es gut, im Wettkampf meinen Kopf auszuschalten, mich auf meine Bahnen zu konzentrieren.“ Sie müsse das gar nicht trainieren, braucht keine Rituale oder eine besondere Vorbereitung. „Ich geh‘ auf die Bahn und lege los.“

Seit drei Jahren ist die Zeulenrodaerin beim SV Pöllwitz und hat es nicht eine Sekunde bereut. Angefangen mit dem Kegeln hatte sie 2007 beim SV 1975 Zeulenroda. Michael Westenberger hat sie gefördert. Doch Celine Dannehl war die mit Abstand Jüngste in der Mannschaft, den ganz großen Spaß hatte sie nicht. Also der Sprung von der Kreisebene in die Bundesliga. „Das war sicher ein Risiko. Ich hätte auch nur auf der Ersatzbank sitzen können.“ Mit den Pöllwitzerinnen stieg sie auf Anhieb in die Bundesliga auf. „Das ist wie ein Traum und der Traum geht immer weiter“, sagt sie.

Bundesligaaufstieg, Vizemeister, Europapokalzweiter und in zwei Wochen geht es nach Rumänien zum Champions-League-Auswärtsspiel. „Ich fühle mich wohl in der Mannschaft. Wir verstehen uns gut, machen auch in der Freizeit einiges gemeinsam.“ Fünf der acht Keglerinnen wohnen in Zeulenroda oder ganz in der Nähe.

Mit einer Leistung von knapp 550 Holz war Celine Dannehl nach Pöllwitz gekommen, inzwischen kegelte sie schon dreimal glatt 600. „Da war ich fast fassungslos, als mir das das erste Mal gelungen war“, sagt sie. Trainer Ronny Hahn hat ihren Anlauf umgestellt, das fruchtete, sie hat ihre Leistungen stabilisiert. Auch weil Sarah Conrad in die Babypause geht, wird sie noch mehr Einsätze bekommen – so wie gestern gegen Poing. Mit 582 Holz lieferte sie eine solide Leistung ab, sechs Fehlwürfe waren aber zu viel.

Nur Diana Langhammer (600) und die überragende Anna Müller hatten beim 2:6 (3626:3652) für Pöllwitz Duellsiege geholt. Anna Müller verbesserte mit 686 Holz ihre persönliche Bestleistung um sechs Zähler. „Ich hab mich vor dem Wettkampf gut abgelenkt“, sagt sie, „im Training läuft es gut. Ich spiele einfach sehr stabil im Moment.“