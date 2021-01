TC Mühlhausen plant für die Sommersaison

Die aktuelle Situation zehrt an den Nerven. Das Virus legt den Sport und den Alltag allgemeine lahm. "Das macht einen mürbe", sagt Frank Zeuch und seufzt: "Es fehlt die Perspektive."

Der erste Vorsitzende des Tennis-Clubs (TC) Mühlhausen leidet wie die rund 75 Mitglieder des Vereins unter der Pandemie, nicht nur sportlich. "Auch für mich als Unternehmer ist das wirtschaftlich eine Katastrophe", sagt der 50-Jährige.

Ruhe in der Whatsapp-Gruppe

Seit einem Jahr hat Zeuch inzwischen schon keinen Schläger mehr geschwungen, so lange wie noch nie in seinem Sportlerleben. Auch der ansonsten so regelmäßige Kontakt zu seinem Teamkollegen und den Vereinsmitgliedern - die Zeuch auch gerne als "Familienmitglieder" bezeichnet - ist nahezu abgerissen.

Treffen sind nicht möglich, und auch der Austausch über die sozialen Medien ist zuletzt weniger geworden. "Am Anfang des zweiten Lockdowns war der Betrieb in unserer eigenen Tennis-Whatsapp-Gruppe noch rege, aber jetzt ist es da sehr ruhig", berichtet der erste Vorsitzende.

Statt Spaß herrscht Stille

Der Ist-Zustand ist traurig, das spiegelt sich auch im Nachwuchsbereich wider. "Die Jugendarbeit liegt derzeit total brach", sagt Zeuch. An gemeinsames Training in der Halle oder draußen ist aufgrund der Bestimmungen nicht zu denken.

Normalerweise gehen Zeuch und sein Kollege Thomas Hermann in den Wintermonaten mit den jüngsten TC-Akteurinnen und -akteuren in die Halle, spielen mit den Kindern Fangen, haben Spaß bei gemeinsamen Wurfspielen oder Koordinationsübungen.

Doch statt Spaß herrscht dort momentan nur Stille. "Es gab auch schon ein paar Kündigungen. Zum Glück nur vereinzelt", sagt der Vorsitzende, dessen Söhne Tim und Tom auch begeisterte Tennisspieler sind.

Akteure weichen nach Hessen aus

Um überhaupt ab und zu spielen zu können, fahren einige TC-Akteure rüber nach Hessen. Dort sind die Sporthallen nach wie vor geöffnet. Einzelspielen unter Einhaltung der Abstands-und Hygieneregeln ist dort möglich.

In Mühlhausen nicht. Doch Zeuch will sich nicht unterkriegen lassen. Um den Vereinsmitgliedern Mut und Zuversicht zu geben, hat der erste Vorsitzende extra ein Video gedreht. Im heimischen Wohnzimmer, gekleidet mit der Vereins-Trainingsjacke und einem Schläger in der Hand, richtet Zeuch warme Worte an "seine Familie", wie er es nennt.

Video soll Vereinsmitgliedern Mut machen

In seinem fast vierminütigen Clip bringt Zeuch unter anderem seinen Wunsch zum Ausdruck, dass "die Normalität, wenn sie irgendwann denn wieder einkehrt, als doch nicht so normal wahrgenommen wird, sondern dass wir es dann viel mehr zu schätzen wissen, uns zu treffen, gemeinsam zu spielen und Zeit miteinander zu verbringen."

Das Video hat der 50-Jährige über die sozialen Medien in den Vereinskanälen in Umlauf gebracht. "Ich wollte nicht einfach nur einen Brief schreiben oder ein Dokument verschicken", sagt er: "Das Video soll auch eine Motivation für die Mitglieder sein." Denn Zeuch wünscht sich sehr, "dass der Verein weiter existiert und wir weiter Nachwuchsarbeit betreiben können."

Saison wird vorbereitet

Seinen Optimismus lässt sich der Tennis-Lehrer nicht nehmen. "Wir planen für die kommenden Saison, machen die Plätze für die Freiluftsaison fertig und bereiten uns auf die Spiele im Sommer vor", sagt er.

Eines ist jetzt schon gewiss: Wenn die TC-Mitglieder im Punktspiel oder Training - so wie früher - wieder gemeinsam aktiv sein können, dann wird sich das anders anfühlen. Dann wird die Normalität zu etwas Außergewöhnlichem.