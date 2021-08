Testauftakt nach Maß für Jena Basketballer

Jena. Die Korbjäger von Medipolis SC Jena besiegen die Dresden Titans deutlich mit 97:54. Drei Nachwuchsspieler kommen zum Zug und ein Oldie glänzt

Erster Sieg im ersten Spiel unter Domenik Reinboth: Die Jenaer Zweitliga-Basketballer haben die erste Vorbereitungspartie unter ihrem neuen Trainer deutlich gewonnen. Gegen die Dresden Titans aus der ProB gab es am Sonntag nach sieben Trainingstagen einen klaren 97:54-Erfolg. „Für mich persönlich war es natürlich etwas ganz Besonderes“, freute sich der 38-jährige Reinboth, der in Jena auf den ehemaligen Bundestrainer Frank Menz gefolgt ist.

Mit der Darbietung seines Kaders, bei dem nur Rückkehrer Alex Herrera verletzungsbedingt passen musste, war Reinboth durchaus zufrieden. „Ich finde, die Jungs haben trotz einiger Startprobleme einen tollen Job gemacht.“ Topscorer der Saalestädter war Oldie Brandon Thomas (36) mit 21 Punkten. Neben ihm kamen noch fünf weitere neue Spieler erstmals zum Zug. Außerdem erhielten die Nachwuchsspieler Johann Walter sowie Bartautas und Adomas Linartas die Gelegenheit, sich bei den Profis zu zeigen.

Am Dienstag wollen die Jenaer noch einen weiteren Zugang präsentieren, womit die Personalplanungen vorerst abgeschlossen sind. Der Auftakt in die 2. Bundesliga ProA erfolgt dann am 18. September bei Aufsteiger Bochum.