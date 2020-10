THC-Kapitänin Lydia Jakubisova: Talent für Torten und Tore

Fliegt Lydia Jakubisova in den Kreis, sind Treffer im Anflug.

Bad Langensalza. Kommt Lydia Jakubisova in Fahrt, gibt es Süßes: Freunde bekommen gern eine kunstvoll verzierte Torte, die Gegner im Handball ein paar Bälle ins Netz.

Halb drei in der Nacht ist gewöhnlich nicht die Zeit, um noch große Augen zu machen. Auch nicht für Lydia Jakubisova, die von sich sagt, immer und überall bestens schlafen zu können. Ein Trompetenbaum hat das jedoch geschafft. Aufgekratzt und berauscht vom Last-minute-Sieg in Oldenburg kommt sie heim, aber auch geschafft nach Stunden im Bus. Und ohne es zu ahnen, steckt da dieses Stämmchen in der Erde, das sie sich gewünscht hat.