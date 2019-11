Erfurt. Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat sich nach der sportlichen Talfahrt am Mittwoch von Cheftrainer Thomas Brdaric getrennt.

Trainerentlassung: Krüger beerbt Brdaric bei Rot-Weiß Erfurt

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat sich nach der sportlichen Talfahrt am Mittwoch von Cheftrainer Thomas Brdaric getrennt. Der bisherige U-19-Trainer Robin Krüger und Torwarttrainer René Twardzik übernehmen interimsmäßig die Betreuung des Teams und leiteten am Mittwochnachmittag bereits das Training. Krüger hatte in den vergangenen Wochen den erkrankten Co-Trainer Armin Friedrich bei den Profis vertreten.

Der Verein vollzog damit eine Rolle rückwärts. Noch am Montag hatte Geschäftsführer Michael Krannich erklärt, Brdaric würde im Amt bleiben. Nach einer schwachen Saison mit 14 Punkten aus 15 Liga-Spielen und dem Absturz auf einen Abstiegsplatz kam es nun anders.

Der FC Rot-Weiß Erfurt und Thomas Brdaric haben sich im beiderseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Thomas Brdaric ab sofort nicht mehr Trainer des FC RWE ist.



Der Ex-Nationalspieler wurde am Mittwochmorgen von seinen Aufgaben entbunden und zeigte sich davon wenig überrascht. Öffentlich äußern wollte er sich allerdings nicht.

Ob die Mannschaft am kommenden Sonntag im Landespokal-Viertelfinalspiel beim SV Ehrenhain von Krüger oder bereits einem neuen Trainer betreut wird, ist noch offen.

