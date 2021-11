ThSV Eisenach: Auch Spiel gegen Essen fällt aus

Eisenach. Handball-Zweitligist muss weiter pausieren. Auch das für Samstag angesetzte Heimspiel gegen Essen muss verlegt werden.

Nachdem be­reits die Punktspiele des Handball-Zweitligisten ThSV Eisenach in Dormagen (12. 11.) und zu Hause gegen Ferndorf (17. 11.) abgesagt werden mussten, fällt auch das für Samstag (20. 11.) vorgesehene Heimspiel gegen Essen aus. Zehn Eisenacher Spieler wurden in der Vorwoche positiv auf Corona getestet und befinden sich in häuslicher Quarantäne und zeigen keine schweren Verläufe. „Alle unsere Spieler und Mitarbeiter sind vollständig gegen Corona geimpft. Wir wollten eigentlich in der Vorwoche zur dritten Impfung“, erklärte Manager Rene Witte. Erst wenn die Spieler symptomfrei und Medizinchecks erfolgt sind, können sie auf das Parkett zurückkehren.

Eisenach wird wahrscheinlich mit dem Traditionsderby in Aue am Samstag, dem 27. November, den Punktspielbetrieb wiederaufnehmen. Das nächste Heimspiel ist für Mittwoch, den 1. Dezember gegen Ludwigshafen vorgesehen. Bereits erworbene Eintrittskarten für die Heimspiele gegen Ferndorf und Essen behalten ihre Gültigkeit.