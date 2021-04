ThSV Eisenach: Kein Spiel gegen Großwallstadt

Eisenach. Aufgrund eines Corona-Falls wird das für Samstag angesetzte Handballspiel in der 2. Bundesliga zwischen Eisenach und Großwallstadt verlegt.

Bei der Gratulation am Freitagvormittag zum 75. Geburtstag des ehemaligen Eisenacher Erstliga-Torwarts Rainer Lehmann wurde das Spiel gegen den TV Großwallstadt schon diskutiert – nun steht fest, dass die für Samstag angesetzte Zweitliga-Partie ausfallen muss. Die Gäste vermeldeten Freitagmittag einen positiven Corona-Test in den eigenen Reihen. Das örtliche Gesundheitsamt schickte das Team in vorsorgliche Quarantäne. „Wir übermitteln dem betroffenen Spieler beste Genesungswünsche“, sagte René Witte, der Ma­nager des ThSV. Ein neuer Termin wird im Einvernehmen zwischen beiden Vereinen und der HBL festgelegt.

Eisenach, nach dem ausgefallenen Spiel in Emsdetten zum zweiten Mal hintereinander von einer Absage betroffen, ist nun am 24. April in Wilhelmshaven am Ball.