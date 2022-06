Thüringenderby steigt zuerst in Erfurt - Komplette Hinrunde aller drei Thüringer Teams

Erfurt. Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt eröffnet die Saison in der neuen Fußball-Regionalliga Nordost. Mitte September kommt dann der FC Carl Zeiss Jena ins Steigerwaldstadion.

Der FC Rot-Weiß Erfurt eröffnet die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan (weiter unten dazu mehr) hervorgeht, wird der Aufsteiger aus Erfurt am 5. August in Luckenwalde die Eröffnungspartie bestreiten. Der FC Carl Zeiss Jena erwartet Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin, der ZFC Meuselwitz hat den BFC Dynamo Berlin zu Gast.

Thüringen Fußball-Fans sollten sich das Wochenende 16. bis 18. September vormerken. Dann steigt im Rahmen des sechsten Spieltages im Erfurter Steigerwaldstadion das Prestigederby gegen Carl Zeiss Jena. Das erste Heimspiel bestreiten die Erfurter gegen Lichtenberg (12. bis 14. August), Jena muss am zweiten Spieltag bei TeBe Berlin antreten, der ZFC Meuselwitz bei Germania Halberstadt.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Gegensatz zu den ersten drei Ligen legt die Regionalliga während der im November beginnenden Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) keine Pause ein. Es wird bis zum Ende der Endrunde am Persischen Golf durchgespielt.

Der komplette Hinserie (Spieltage 1 bis 17) aller drei Thüringer Vereine

1.Spieltag

FC Carl Zeiss Jena - FC Viktoria 1889 Berlin

ZFC Meuselwitz - BFC Dynamo

FSV 63 Luckenwalde - FC Rot-Weiß Erfurt

2. Spieltag

Rot-Weiß Erfurt - SV Lichtenberg 47

VfB Germania Halberstadt - ZFC Meuselwitz

Tennis Borussia Berlin - FC Carl Zeiss Jena

3. Spieltag

FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC

ZFC Meuselwitz - FC Rot-Weiß Erfurt

4. Spieltag

FC Energie Cottbus - ZFC Meuselwitz

FC Rot-Weiß Erfurt - Berliner Athletik Klub 07

BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena

5. Spieltag

FC Carl Zeiss Jena - VfB Germania Halberstadt

Chemnitzer FC - FC Rot-Weiß Erfurt

ZFC Meuselwitz - BSG Chemie Leipzig

6. Spieltag

FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena

VSG Altglienicke - ZFC Meuselwitz

7. Spieltag

FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus

ZFC Meuselwitz - FSV 63 Luckenwalde

1. FC Lokomotive Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt

8. Spieltag

FC Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC II

SV Lichtenberg 47 - ZFC Meuselwitz

BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena

9. Spieltag

SV Babelsberg 03 - ZFC Meuselwitz

FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke

FC Viktoria 1889 Berlin - FC Rot-Weiß Erfurt

10. Spieltag

FC Rot-Weiß Erfurt - Tennis Borussia Berlin

ZFC Meuselwitz - Berliner Athletik Klub 07

FSV 63 Luckenwalde - FC Carl Zeiss Jena

11. Spieltag

FC Carl Zeiss Jena - SV Lichtenberg 47

Chemnitzer FC - ZFC Meuselwitz

Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt

12. Spieltag

FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo

ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena

13. Spieltag

FC Carl Zeiss Jena - Berliner Athletik Klub 07

VfB Germania Halberstadt - FC Rot-Weiß Erfurt

1. FC Lokomotive Leipzig - ZFC Meuselwitz

14. Spieltag

FC Rot-Weiß Erfurt - SV Babelsberg 03

Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena

ZFC Meuselwitz - Hertha BSC II

15. Spieltag

SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena

FC Rot-Weiß Erfurt - FC Energie Cottbus

FC Viktoria 1889 Berlin - ZFC Meuselwitz

16. Spieltag

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig

ZFC Meuselwitz - Tennis Borussia Berlin

BSG Chemie Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt

17. Spieltag

FC Rot-Weiß Erfurt - VSG Altglienicke

Greifswalder FC - ZFC Meuselwitz

Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena