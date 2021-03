Thüringer Biathleten zwischen Freude und Ärger bei Junioren-WM

Benjamin Menz geht mit einem Rückstand von 1:33,7 min in das am Mittwoch stattfindende Verfolgerrennen.

So ganz verlief das 7,5-km-Sprintrennen der Jugend am Montagnachmittag nicht nach Wunsch für Benjamin Menz. Der Biathlet vom SV Motor Tambach-Dietharz war mit der Startnummer 88 ins zweite Rennen bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft im 1400 Meter hoch gelegenen Obertilliach in Osttirol gegangen. Zweimal musste er an den Schießstand, drei Fehler standen diesmal zu Buche - zuviel, um vorne dabei zu sein. "Das Liegendschießen war leider beschissen. Dafür ging es auf der Runde ganz gut und im Stehendschießen. Wieder Top 30, das passt schon", meinte Menz.