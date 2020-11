Thüringer Dominanz: Acht Rodler vom Rennsteig beim Weltcup-Auftakt

Vom Weltcupfinale in China abgesehen keine Rennen außerhalb Europas, die Athleten aus den USA und Kanada steigen erst im Januar ein, wohl überall keine Zuschauer, dafür mit acht Thüringern eine selten so starke Streitmacht aus dem Freistaat: Auf der Olympiabahn in Innsbruck-Igls beginnt am Wochenende 14 Monate vor den Winterspielen in Peking für die Rodler eine denkwürdige Saison.

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist angesichts der Corona-Lage sensibilisiert und hat sich in zwei voneinander getrennte Bereiche aufgeteilt. „Damit ist sichergestellt, dass wir jederzeit im Weltcup im Einsatz sein können“, sagte Bundestrainer Norbert Loch: „Wir haben lauter Einzelzimmer in den Hotels und mein Co-Trainer Torsten Görlitzer und ich halten uns, so gut es geht, von den Teams fern.“

Dagegen will Dajana Eitberger beim Comeback nach der Geburt ihres Sohnes Levi im vergangenen Februar der Weltspitze wieder auf die Pelle rücken. „Nach meiner Baby-Pause freue ich erst einmal auf den Nationencup“, sagte die Olympia-Zweite vom RC Ilmenau über das Saisonauftaktrennen am Freitag, bevor am Sonntag die ersten Weltcuppunkte vergeben werden und sie ihren ersten großen internationalen Wettbewerb seit mehr als einem Jahr bestreitet.

Deutsche Männer-Equipe nahezu in Thüringer Hand

Einen Vorgeschmack auf Olympia im Februar 2022 – das große Ziel auch von Eitberger – bekam derweil die in Thüringen trainierende Julia Taubitz vor dem Saisonauftakt. Die Vizeweltmeisterin aus Oberwiesenthal durfte im Oktober bei der Homologierung die Bahn in China testen. „Ich hatte Tränen in den Augen und bin schon voller Vorfreude“, sagte die 24-Jährige. Zuvor aber verfolgt Taubitz im vorolympischen Winter ehrgeizige Ziele. „Ich will den Gesamtweltcup gewinnen und eine WM-Medaille holen“, sagte die Sportsoldatin, die schon im vergangenen Winter mit drei Saisonsiegen den Weltcup dominierte.

Nahezu in Thüringer Hand befindet sich die deutsche Männer-Equipe. Neben dem in Sonneberg geborenen Dominator Felix Loch aus Berchtesgaden, der trotz der Corona-Beschränkungen seinen Trainingsumfang sogar noch einmal steigern und dadurch seine Startzeiten verbessern konnte, kämpft ein Thüringer Quartett aus der Trainingsgruppe des Oberhofer Bundesstützpunkttrainers Jan Eichhorn um Weltcuppunkte.

Nominiert sind Team-Olympiasieger Johannes Ludwig (BSR Rennsteig Oberhof) und nach zwei überstandenen Hand-Operationen Max Langenhan (BRC 05 Friedrichroda), der im Weltcup nun einen Top-Ten-Platz anstrebt. Hinzu kommt Sebastian Bley (RT Suhl).

Bollmann nutzt fünften freien Startplatz

Weil Deutschland sogar einen fünften Startplatz zugesprochen bekam, erlebt nun Moritz Bollmann (RRV Sonneberg/Schalkau) sein Weltcupdebüt. In den Doppelsitzer-Wettbewerben startet derweil das Weltmeister-Gespann Toni Eggert (Ilsenburg) und Sascha Benecken alles andere als gut vorbereitet in den vorolympischen Winter. Der Suhler war zuletzt gestürzt, ging trotz Nackenproblemen bei den deutschen Meisterschaften in Königssee dennoch an den Start. „Wir wollen den WM-Titel verteidigen und wieder den Gesamtweltcup gewinnen. Aber das wird brutal schwer“, sagte Eggert.

Dagegen erleben die einstigen Junioren-Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz vom RRC Zella-Mehlis als 21-Jährige ihre Weltcup-Feuertaufe, nachdem sie in der zurückliegenden Saison bereits im Nationencup zum Einsatz kamen. Nun legten sie bei den Selektionsrennen im Herbst die Spur, um bei den ganz Großen dabei zu sein.

Angemerkt: Oberhof bereit für zwei Rennen

Die 1354 Meter lange Bahn wurde testweise schon vereist, die provisorische Bedachung ist installiert: Trotz laufender Umbauarbeiten der Oberhofer Rennschlittenbahn als Investition für die WM 2023 ist die Anlage bereit für einen turbulenten Winter. In der vorolympischen Rodel-Saison werden erstmals gleich zwei Weltcups hier ausgetragen, wegen der Corona-Krise jedoch jeweils ohne Zuschauer. Erstmals starten die international besten Rodler am 12. und 13. Dezember in Oberhof, dann noch einmal am 16./17. Januar als Ersatzort für die Rennen in Lake Placid. Höhepunkt des Winters bildet die vom kanadischen Whistler nach Königssee verlegte Weltmeisterschaft (29. bis 31. Januar).