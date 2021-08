Plötzlich eine Lücke auf links: Thüringer HC ist zum Probieren und Variieren gezwungen

Petra Manakova (r.) und Michaela Borovska kleben wie Kletten an Anika Niederwieser. Die THC-Rückkehrerin konnte sich dennoch oft lösen und überzeugte beim Sieg am Freitag.

Bad Langensalza. Wie der Thüringer HC über den Rückraum versucht, eine unerwartet verletzungsbedingt freie Position zu besetzen. Zum Test-Auftakt gibt es zwei Siege.

Asli Iskit hat es getan. Kerstin Kündig ebenfalls. Genauso wie Johanna Reichert. Und Lara Sophie Fichtner aus der Zweiten außerdem. Die Testperiode hat für den Thüringer HC nach einem Monat Grundlagentraining begonnen. Mit seiner neuer Mannschaft ist der European-League-Teilnehmer ohnehin zum Probieren und Variieren gezwungen – auf der Linksaußenposition nun sogar besonders.

In der Ecke des Feldes freigespielt zu werden ist nicht unbedingt das favorisierte Metier von Ballverteilerin Kerstin Kündig. „Man stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Wir müssen versuchen, so gut wie möglich die Lücke zu schließen“, sagte die Regisseurin nach dem erfolgreichen Doppeltest am Freitag und Samstag gegen Banik Most. Angesichts der unerwarteten Vakanz auf der linken Seite müssen die Thüringer schnell eine Lösung finden und probierten eine Reihe von Rückraumspielerinnen auf links aus.

Grund dafür ist, dass sich nicht nur der Einstand von Kim Braun infolge ihrer Fußverletzung verzögert. Zum Leidwesen der THC-Trainer kann Fernost-Zugang Yuki Tanabe nicht so schnell nach Deutschland kommen wie es gedacht war. Die Japanerin zog sich in der Vorrunde des olympischen Turniers eine Ellbogen-Verletzung zu. Wie lange die 31-Jährige vom Team Hokkoku Bank ausfällt, ließe sich nicht genau sagen, so Herbert Müller. Der THC-Trainer plant, die freie Position zunächst über den Rückraum abzudecken. Umso mehr variiert er in der nun begonnenen Testperiode.

Zwei Tests, zwei Gesichter

Das Mehr an einem variablen Angriff, das er sich mit dem rundum neu formierten Team versprochen hat, schlug sich bei den Siegen ge­gen Most (37:28; 24:22) zumindest schon mal in einer breiten Verteilung der Tore nieder. Bis auf Johanna Reichert (zuvor Atzgersdorf), die beim Kurzeinsatz am Freitag leer ausgegangen war, trafen an beiden Tagen alle THC-Feldspielerinnen. Gab sich Müller nach dem ersten Test zufrieden mit der Angriffsleistung bei 37 Toren und monierte die 28 Gegentore, dürfte es im zweiten Duell eher umgekehrt gewesen sein. Nach einem souveränen Start und einem 6:0-Lauf vom 2:2 zum 8:2 (15.) ließen die Einheimischen in der Offensive zahlreiche Chancen ungenutzt. Von der Strafwurflinie haperte es sogar mächtig. Dennoch brachten sie den Vorsprung ins Ziel.

Nachdem Anika Niederwieser am Freitag eine überzeugende Leistung als zudem beste Werferin (5 Tore) geboten hatte, gefiel im zweiten Duell Kreisspielerin Annika Meyer. Oft im Zusammenspiel mit Lamprini Tsakalou hob sich die Dänin mit fünf Treffern in der ersten Hälfte und insgesamt sieben Toren ab.

Intensiv geht die Arbeit in der Vorbereitung nach den ersten beiden Praxistests weiter. Bereits am Sonntag bricht die Mannschaft zum Trainingslager nach Most auf und spielt dort am kommenden Wochenende wie in den Jahren zuvor um den Porzellan-Cup mit.

