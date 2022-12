Thüringer HC startet Euro-Mission in der Salza-Halle

Die THC-Fans können sich den 7. Januar in den Terminkalender schreiben. Da findet das erste Heimspiel in der European-League-Gruppenphase statt. Die weiteren Heimpartien werden in Nordhausen ausgetragen.

Bad Langensalza. Die Spiele in der European-League-Gruppenphase wurden terminiert. Am 7. Januar ist Paris 92 in Bad Langensalza zu Gast.

Mit einem Heimspiel eröffnen die Handballerinnen des Thüringer HC im neuen Jahr die European-League-Gruppenphase. Nach der Klärung der letzten Ansetzungsdetails erwartet das Team um Trainer Herbert Müller am 7. Januar nun zuerst Paris 92 und kehrt dafür in die Salza-Halle zurück.

„Wir hätten es logistisch nicht geschafft, dieses Spiel in Nordhausen auszurichten“, erklärt THC-Gesellschafter Helmut Peter den Wechsel mit veränderten Ansetzungen, dem hohen Aufwand und dem zu kurzen Zeitfenster. Drei Tage vorm Euro-League-Start ist das Liga-Heimspiel gegen Halle-Neustadt. Die gesamte Ausrüstung müsste danach nach Nordhausen transportiert werden, was so nicht schaffbar sei.

Ursprünglich sah die Planung des Europäischen Verbandes vor, dass die Thüringer mit einem Auswärtsspiel beginnen. Im Zuge letzter Absprachen kam es zum Tausch. Die übrigen Heimpartien aber sollen in Nordhausen ausgetragen werden. So spielt der THC am 22. Januar ge­gen den Fünften der ersten rumänischen Liga, SCM Ramnicu Valcea. Entgegen der üblichen Anwurfzeit beginnt die Partie 18 Uhr. Am 12. Februar (So., 14 Uhr) geht es in der Wiedigsburghalle gegen Vác, dessen Team aktuell an fünfter Stelle der ersten Division Ungarns liegt.

Die Termine im Überblick:7. Januar, Sa., 18 Uhr: Thüringer HC – Paris 92 (Bad Langensalza), 15. Januar, So., 18 Uhr: Praktiker-Vác – THC, 22. Januar, So., 18 Uhr: THC – SCM Ramnicu Valcea (Nordhausen), 4. Februar, Sa., 16 Uhr: SCM Ramnicu Valcea – THC, 12. Februar, So., 14 Uhr: THC – Praktiker-Vác (Nordhausen), 18. Februar, Sa., 18 Uhr: Paris 92 – THC.