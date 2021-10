Thüringer HC zieht ungefährdet ins Pokal-Achtelfinale ein

Lydia Jakubisova (rechts im Duell mit Bietigheims Luisa Schulze und Danick Snelder) steuerte in Halle fünf Tore zum klaren Sieg ihres Thüringer HC bei.

Halle. Die Thüringer Handballerinnen nehmen bei Halle-Neustadt die erste Hürde. Die Außen tragen einen Großteil zum 28:18 bei.

Auf dem Weg zum angestrebten Final Four haben die THC-Handballerinnen die erste DHB-Pokal-Hürde gemeistert. Im Bundesliga-Duell bei Halle-Neustadt gewannen die Thüringerinnen ungefährdet 28:18 (16:11) und zogen ins Achtelfinale ein. Die Runde der letzten 16 wird am 13./14. November gespielt.

Mit Dominika Zachova als beste Werferin (7 Tore) kann der THC beruhigt in die Länderspielpause gehen. Nach der Niederlage gegen Bietigheim am Mittwoch (24:33) schufen die favorisierten Gäste die Basis fürs Weiterkommen in der ersten Hälfte. Nicht zuletzt dank Zachova lagen sie gleich vorn. Die Rechtsaußen warf sechs der sieben Tore bis zum 7:4 (14.) und krönte nach Wiederbeginn den entscheidenden THC-Zwischenspurt mit dem siebten Streich zum 20:12 (39.).

Überhaupt waren es die Außen des THC, die das Treffen dominierten. 18 Tore vereinten Lydia Jakubisova (5), Miranda Schmidt-Robben (3), Yuki Tanabe (3) und Zachova auf sich.

Halle mühte sich. Bei oft glücklosen Abschlüssen reichte es nicht, um den abwehrstärkeren Thüringerinnen trotz mancher Nachlässigkeit gefährlich werden zu können.