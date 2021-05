Thüringer Skiverband startet mit vier Olympiakader-Athleten in nächste Saison

Oberhof. Skispringerin Luisa Görlich und Langläuferin Victoria Carl steigen im kommenden Winter in den Elite-Kreis auf.

Der Thüringer-Skiverband ist mit vier Athleten des deutschen Olympia-Kaderkreises in die Vorbereitung des Olympia-Winters 2021/22 gestartet. Das sind zwei Athleten mehr als im Vorjahr.

Die Olympia-Kaderathleten gehören automatisch auch den Weltcup-Lehrgangsgruppen Ia des Deutschen Sliverbandes (DSV). Die Thüringer Farben vertreten die Skispringerinnen Juliane Seyfarth (WSC Ruhla) und die in den Elite-Kreis aufgerückte Lauschaerin Luisa Görlich. Dazu kommen die ebenfalls wieder hochgestufte Skilangläuferin Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Biathlet Erik Lesser (Eintracht Frankenhain). Seyfarth und Lesser wurden bereits im Jahr zuvor als Olympia-Kader (OK) und Athlet der Lehrgangsgruppe Ia geführt.

Biathletin Voigt in Ia aufgerückt

In die LG Ia aufgerückt ist auch Biathletin Vanessa Voigt (WSV Rotterrode), die in diesem Jahr die Gesamtwertung des nach dem Weltcup zweitwichtigsten IBU-Cups gewonnen hat. Voigt hat sich inzwischen der erstklassig besetzten Ruhpoldinger Damen-Trainingsgruppe um Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann angeschlossen, wird aber weiterhin für ihren Heimatverein starten. Zur Biathlon-LG Ia um Bundestrainer Mark Kirchner gehören neu der Oberhofer Bundeswehr-Sportsoldat Justus Strelow (Schmiedeberg) und wie im Vorjahr Philipp Horn (Frankenhain), während Lucas Fratzscher (Oberhof) wie sein Vereins-Kollege Simon Kaiser in die LG Ib (IBU-Cup) eingeordnet wurde. Zur IBU-Cup-Gruppe gehört auch Juliane Frühwirt(Tambach-Dietharz).

Im Skilanglauf wurde Thomas Bing (Rhöner WSV Dermbach) der Weltcup-Trainingsgruppe Ia zugeordnet. Bei den Frauen gehören neben Victoria Carl auch Antonia Fräbel (WSV Asbach) und U-23-Weltmeisterin Lisa Lohmann (WSV) der LG Ia an, für die der Gräfenrodaer Erik Schneider als Leitender Disziplin-Trainer verantwortlich zeichnet.

Haasch und Gerboth von Nachwuchs- in den Perspektiv-Kader aufgerückt

Zur höchsten vom leitenden Damen-Trainer Klaus Edelmann (Zella-Mehlis) betreuten DSV-Trainingsgruppe in der Nordischen Kombination gehören wie im Vorjahr Cindy Haasch (Ruhla) und Maria Gerboth (Schmiedefeld). Beide rückten vom Nachwuchs- in den Perspektiv-Kader auf. Zu dem Kreis gehört auch die Lauschaerin Emilia Görlich aus der LG IIa. In der LG IIa der Männer sind Hannes Gehring (Biberau) und Richard (Stenzel (Zella-Mehlis) die einzigen Thüringer.

In den Erwachsenen-Kaderkreisen der Skispringer sind neben den Olympia-Kadern (Seyfarth und Görlich) die Lauschaerin Pauline Heßler und Justin Lisso (Schmiedefel/beide LG Ib) vertreten. Felix Hoffmann (Goldlauter), der in den vergangenen beiden Jahren erfolgreichste Thüringer Springer, bereitet sich ohne Kaderstellung im heimischen Bundesstützpunkt Oberhof auf die kommende Saison vor.