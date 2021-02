Thuringia Bulls in zwei Tagen 1300 Kilometer durchs verschneite Deutschland

Planen die Siege 71 und 72 in Folge: Die Spieler der Thuringia Bulls, die in zwei Tage rund 1300 Kilometer zurücklegen werden.

Elxleben Der deutsche Rollstuhlbasketball-Meister muss in der Bundesliga am Samstag in Hamburg und tags darauf in Wiesbaden antreten.

So viel Schnee wie derzeit ist Michael Engel nicht gewohnt. „Ich komme aus Karlberg in Schleswig-Holstein. Unsere höchste Erhebung ist der Weinberg mit 122 Metern. Bei uns gibt es quasi nie Schnee. Als ich 2011 nach Thüringen kam, dachte ich, dass das hier anders ist, aber so viel wie jetzt erlebe ich zum ersten Mal“, erzählt der Erfolgstrainer der RSB Thuringia Bulls lachend. Nicht nur, dass sich der Schnee vor dem Fit-In Elxleben, der Heimstätte des deutschen Rollstuhlbasketball-Meisters, gerade türmt. Just in diesem Wintermärchen, das auf den Straßen vielerorts eher ein Chaos ist, muss sich sein Team an diesem Wochenende auf eine richtige Odyssee begeben.