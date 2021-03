Thuringia Bulls von Debakel gut erholt

Elxleben Elxlebens Rollstuhlbasketballer finden mit dem klaren 95:43 gegen Hamburg im vorletzten Spiel der Bundesliga-Hauptrunde in die Erfolgsspur zurück.

Die RSB Thuringia Bulls zeigten sich in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga sehr gut erholt von ihrer 54:82-Niederlage im Spitzenspiel gegen Lahn-Dill, ihrer ersten nach fast dreijähriger, 75 Spiele andauernder Siegesserie. Der Tabellenführer, der jedoch die Hauptrunde wahrscheinlich als Zweiter hinter Lahn-Dill abschließen wird, gewann sein Heimspiel am Samstagabend gegen die BG Baskets Hamburg souverän mit 95:43 (55:22). „Wir haben von der ersten bis zu letzten Sekunde sehr intensiv verteidigt und die Angriffe konsequent abgeschlossen. Das war ein sehr guter und konzentrierter Auftritt meiner Mannschaft“, fasste Bulls-Coach Michael Engel die starke Reaktion seines Teams auf das Debakel in Wetzlar zusammen.

Die Elxlebener gewannen alle vier Spielabschnitte deutlich (31:13, 24:9, 23:10, 17:11) und gerieten nie in Bedrängnis. So konnte Trainer Engel allen zehn Spielern Einsatzzeiten ermöglichen, diese zeigten guten Teambasketball (29 Assists bei nur sechs Ballverlusten). Topscorer Alex Halouski erzielte bei starken Trefferquoten 27 Punkte, nachdem er in der Vorwoche, hart und eng verteidigt, kaum zum Zuge kam. Ebenfalls stark: Vahid Azad (25), André Bienek (20) und Ian Pierson (13).

Zum Abschluss der Hauptrunde sind die Thuringia Bulls am kommenden Samstag beim Tabellenvierten Hannover United zu Gast.