Tipps aus dem Ilm-Kreis zum Wintersport in Corona-Krise

Verschneite Wälder und Wiese, zarte Sonnenstrahlen und Temperaturen um die 0 Grad locken die Winterfreunde in den Thüringer Wald. In den vergangenen Wochen schneite es fast kontinuierlich, ohne das es dauerhaft knackigen Frost gibt. Das DRK Ilm-Kreis und die Bergwacht Ilmenau warnen nun vor möglichen Gefahren und geben Hinweise zum richtigen Verhalten.

Henrik Fröhlich, Vorstandsvorsitzender des DRK Arnstadt, appelliert mit Blick auf die Corona-Krise an die Thüringer, eben nicht zum Wintersport loszuziehen. Besonders, weil der Inzidenzwert im Ilm-Kreis allmählich sinken würde. Sollten sich die Bürger jedoch auf den Weg machen, um in den Ferien Schlitten zu fahren oder Langlauf zu machen, betont er, dass die Abstandspflicht eingehalten werden muss, so dass es an den Hängen eben nicht zu Rudelbildungen kommt.

Astbruch durch nassen Schnee wahrscheinlich

Der Ilmenauer Bergwacht-Leiter Kay Geßner warnt zudem vor dem Wetter, denn es könne besonders im Wald zum Schneebruch kommen. Das bedeutet, dass Äste und Bäume aufgrund des schweren, nassen Schnees abbrechen oder umstürzen können. Er rät davon ab, bei Wind oder Sturm im Wald unterwegs zu sein, denn das würde das Risiko zusätzlich erhöhen.

Wichtig sei auch, dass gerade beim Skifahren genügend Schneeunterlage vorhanden ist, um nicht über Steine oder Wurzeln zu stürzen, erklärt Kay Geßner. Deshalb sollten sich die Wintersportler im Vorfeld erkundigen, wie das Wetter und die Schneehöhe ist. Ratsam ist auch, im Hellen den Heimweg anzutreten.

Erinnerung an Projekt "Drecksack"

Auch für die Wanderer hat der Bergwacht-Leiter einen Tipp: Spikes für die Schuhe. Diese könnten einfach über das feste und knöchelhohe Schuhwerk gezogen werden. Damit hätten die Wanderer auch auf glatten Passagen einen festen Tritt. Zudem sollte an ausreichend Verpflegung gedacht werden — warme Getränke und kleine Speisen. Denn aufgrund der Corona-Krise haben nicht alle Berghütten einen Außenverkauf, um Wanderer zu versorgen.

In dem Zusammenhang verweist Kay Geßner noch auf das Umweltprojekt „Drecksack“ der Bergwachtjugend Ilmenau. In erster Linie geht es darum, dass die Wanderer ihren Müll nicht in den Wald werfen, sondern wieder mitnehmen. Dafür gibt es den bedruckten und wiederverwendbaren „Drecksack“.

Die Bergwacht Ilmenau hat in diesem Winter bereits fünf Einsätze gefahren. „Das ist ganz durchschnittlich.“ Es seien unter anderem Wander- und Skiunfälle gewesen.