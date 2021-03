Tischtennis: Nordthüringer Teams und ihre Meinungen zu den 4-er-Teams

Wann wieder Tischtennis gespielt werden darf, wie hier in Bleicherode, steht noch in den Sternen.

Bleicherode/Oberbösa/Greußen. Der Thüringer Verband hat abgestimmt. Bleicherode, Greußen und Oberbösa betrifft eine gravierende Änderung. Wir haben uns bei den Vereinen mal umgehört.

Nach einem außerordentlichen virtuellen Verbandstag des Thüringer Tischtennisverbandes (TTV) ist die Entscheidung gefallen. Auch in der Tischtennis-Thüringenliga sowie Verbandsliga wird ab der kommenden Saison 2021/22 in Viererteams statt wie bisher in Sechsermannschaften gespielt werden. Das Ergebnis für die Reduzierung der Mannschaften fiel eindeutig aus. 57 Stimmen waren für die Reduzierung. Dem stehen 16 Nein-Stimmen gegenüber sowie vier Enthaltungen. Von 99 möglichen Delegierten gaben 77 ihre Stimmen gültig ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 77,8 %. Selbst wenn die ungenutzten Stimmen mit einem Nein gestimmt hätten, wäre die Entscheidung die gleiche gewesen.