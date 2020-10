Trainer Jannik Rönnberg lebt Fairplay vor

Herpf/Gräfentonna. Junger Landesklassencoach des FC An der Fahner Höhe II verhinderte in Herpf Gelb für einen Gegenspieler. Am Sonntag ist sein Team auswärts gefordert.

Im dritten Auswärtsspiel der Saison hat der FC An der Fahner Höhe II bei den Gegnern erstmals bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber nicht nur weil der Gast in Herpf beim 1:1 ebenbürtig mitspielte, sondern auch wegen einer kleinen Geste mit großer Aussagekraft. Als Herpfs Kapitän Oliver Nier an der Mittellinie einen Gegenspieler vermeintlich foulte, hatte Schiedsrichter Thomas Fischer aus Kreuzebra schon die gelbe Karte gezückt. Fahners Coach wies den Unparteiischen daraufhin, dass Nier nur ausgerutscht sei und verhinderte so die Verwarnung.