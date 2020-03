Ulli Wegner: Auch in der Reha ein Trainer

Ulli Wegner hat zu kämpfen, mit sich. Am 11. Dezember war der 77-Jährige vor seinem Haus in Berlin unglücklich gestürzt und hatte sich einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Schon am nächsten Tag erfolgte die Operation, nun lernt der Boxweltmeister-Macher wieder das Laufen. „Ich bin das Kämpfen gewöhnt, da hilft es mir, dass ich aus dem Sport komme“, sagt er. „Doch es gibt nur Minimalfortschritte. Ich werde sehr viel Geduld brauchen und noch ein paar Wochen in der Reha verbringen.“

Ulli Wegner fühlt sich in Berlin-Hoppegarten gut umsorgt und verwöhnt. „Ich hoffe, ich kann eines Tages wieder einigermaßen gehen.“ Das muss er – und Stufen steigen auch. Denn einer wie Wegner, der lässt sich nicht in den Ruhestand schicken, der will zurück an den Ring. Bei den German Boxing Awards wurde dem Wahl-Berliner der „Herqul“, eine Art Oscar des Boxsports für sein Lebenswerk, verliehen und am nächsten Tag überreichte ihm eine Mitarbeiterin des Sauerland-Stalls die Kündigung.

Wegner arbeitete 23 Jahre für den Boxstall, führte sechs Boxer und zwei Boxerinnen zum WM-Titel. Sauerland bot ihm zu seinem 65. Geburtstag einen Vertrag auf Lebenszeit an. „Ich kann so lange arbeiten, wie ich die Treppen zum Ring hoch komme“, sagt der Startrainer. Der Rechtsstreit um die Kündigung liegt bei Gericht. Doch Wegner lässt sich nicht beirren.

Der Boxtrainer hat sein „zu Hause“ in der Reha-Klinik in ein Trainerzimmer umfunktioniert, ist in Gedanken bei seinen Schützlingen, wird aber Kubrat Pulev bei dessen WM-Kampf in London gegen Anthony Joshua wohl nicht betreuen können. US-Coach Joe Goosen soll es richten.

„Fühle mich dem Boxen verpflichtet“

Und weiter ging es mit Ehrungen für den in Stettin geborenen Kulttrainer. Zum 17. Mal wählten ihn eine Jury und die Leser des „Boxsports“ zum Trainer des Jahres. Boxer des Jahres wurde Wegner-Schützling Abass Baraou. „Das freut mich sehr. Ich danke der Jury und meinen Fans“, sagte Wegner. „Ich fühle mich dem Boxen und meinen Jungs verpflichtet. Ich habe mir alles hart erarbeitet und vergesse auch nicht, dass es nicht drauf ankommt, selbst zu glänzen, sondern es geht darum, dass die Boxer sich ihre Träume erfüllen können.“

Die Frage: Herr Wegner, haben Sie eines Tages vergessen, aufzuhören?, die muss ihm keiner stellen. „Damit habe ich mich beschäftigt. Ich kann nicht zu Hause sitzen“, sagt er und schiebt nach: „Wenn immer ein großer Trainer abgetreten ist, habe ich die Tränen in seinen Augen gesehen – das will ich nicht. Ich will nicht diese Leere danach.“

Doch auch wenn er die Tage sehr mit sich zu kämpfen hat, richtet er seinen Blick nach draußen. „Der Sport tritt in den Hintergrund. Wir müssen zusammen stehen, solidarisch sein, damit wir durch die Corona-Krise kommen. Persönliche Sachen müssen hintenan stehen“, sagt der Mann, der als Amateur- und Profitrainer internationale Erfolge feierte und seine Trainerkarriere 1971 in Gera als Assistenztrainer von Hans Spazierer startete.

Doch er habe den Eindruck, „dass nicht jeder den Ernst der Lage erkannt hat“. Jeder sollte sich fragen: „Wie gehe ich mit der Situation um, was kann ich tun, damit wir einigermaßen vernünftig durch die Krise kommen?“ Für einen Augenblick ist Ruhe in der Leitung. „Da müssen wir alle durch. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und wenn ich wieder auf den Beinen bin, dann komme ich nach Gera und hole mein versprochenes Training mit den Jungs vom BC Wismut nach.“

Ex-Nordhäuser Fußballer trainiert

Auch in der Reha bleibt der Trainer der Trainer. Nach einer Schulterverletzung arbeitet auch der Fußballer Arbnor „Noli“ Dervishaj an seinem Comeback. Fußballfan Wegner hat dem 28-Jährigen, der 2013/14 bei Regionalligist Wacker Nordhausen spielte, schon die eine oder andere Schulung verpasst.

„Wenn der Junge aus der Reha kommt, ist er menschlich um zwanzig Jahre gereift“, sagt Ulli Wegner – und sein heiseres Lachen erklingt.