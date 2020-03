Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

USV Jena spart an allen Ecken und Enden

JDas Gespenst der Kurzarbeit geht derzeit in der Jenaer Sportlandschaft um – so auch beim USV Jena. Über dergleichen informierte am Freitag USV-Geschäftsführer Thomas Fritsche. „Wir werden im März noch keine Beschäftigten in Kurzarbeit schicken, müssen uns aber natürlich die Option dafür offenhalten“, sagte der Geschäftsführer. Als entscheidende Kriterien für das wohl dennoch unabwendbare Unterfangen in Sachen Arbeit benannte Fritsche die wirtschaftliche Situation des Vereins – zum einen. Zum anderen sei ausschlaggebend, wie viel Arbeit in den kommenden Wochen in den jeweiligen Ressorts anstehen würde.

Acht Angestellte gibt es derzeit in der Geschäftsstelle des USV. Dazu gesellen sich aber noch etliche Servicekräfte, Minijobber sowie natürlich eine Vielzahl an Übungsleitenden, die in den meisten Fällen auf Honorarbasis arbeiten. „Auch für sie ist die derzeitige Situation nicht schön und teilweise prekär“, betont der Geschäftsführer. Um die prekäre Situation etwas abzufedern, saßen Fritsche, Präsident Christoph Engler und Andrea Altmann, Schatzmeisterin des Vereins und Leiterin des Hochschulsports, über dem Finanzplan, haben Investitionspläne und laufende Haushaltsposten analysiert, um zu schauen, wo man in den kommenden Wochen und Monaten Kosten minimieren oder gar weglassen könne. Fürs Erste wurden alle Ausgaben der Geschäftsstelle eingefroren. Sie werden nun neu bewertet. „Wir versuchen zu sparen, wo es nur geht“, sagte Thomas Fritsche. Der USV Jena ist einer der größten Vereine in Thüringen, verfügt über rund 3500 Mitglieder und bietet um die 500 Kurse pro Semester an. Bis zu 7000 Teilnehmer nehmen das Angebot in Sachen Hochschulsport wahr. Die Einnahmequellen des Vereins sind in erster Linie Kursgebühren und Mitgliedsbeiträge. „Gerade im Bereich der Kursgebühren bekommen wir dann schon Probleme. Insbesondere wenn sich das Sommersemester verschieben sollte, ist das schon eklatant für uns“, ließ Fritsche durchblicken. Die Zeit, in der nun die Sportstätten des USV Jena verwaist sind, wolle man indes für Reinigungs- und kleinere Instandhaltungsarbeiten nutzen. So soll beispielsweise die Sporthalle mit all ihren Räumlichkeiten einer umfassenden Grundreinigung unterzogen werden. Damit jedoch der Kontakt mit den Mitgliedern und Kursteilnehmern nicht abbricht, bietet der USV Jena auf der Plattform Instagram Kurse wie Yoga, Zumba oder Bodyfit an – und diese würden laut Fritsche auf große Resonanz stoßen. Binnen kürzester Zeit habe man über 1500 Abonnenten verbuchen können, beim ersten Kurs nahmen rund 200 Personen in den eigenen vier Wänden teil. „Finanziell hilft uns das leider nicht, doch das war auch nicht die Intention dahinter. Wir wollen schlichtweg mit allen in Kontakt bleiben und in dieser schwierigen Zeit für etwas Bewegung und Abwechslung im Alltag sorgen“, sagt Fritsche.