Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Väter und Geburtshelfer

Es gibt neben Zufällen auch glückliche Umstände. Glück für sechs junge Radsportler war wohl, dass im vergangenen Sommer zwei Radsportfans für sie eine gute Idee hatten. In Sven Trebes und Christian Klatte reifte der Gedanke, neben dem Stevens Junior Team Thüringen, der Mannschaft des Thüringer Radsport-Verbandes (TRV), eine weiteres, privat organisiertes Radsportteam mit Unterstützung des TRV für die Junioren-Bundesliga aufzustellen.

Das Sechserteam formierte sich schnell: Neben den Söhnen der beiden, Magnus Trebes (SV Sömmerda) und Philip Klatte (RV Elxleben), waren noch Richard Stepputis (SV Sömmerda) sowie Gabriel Grozev (SSV Gera), Christoph Heitzmann (Magdeburg) und Finn Reidenbach (Saarbrücken) dabei. Am 1. November begann das neue Wettkampfjahr und die sechs Radsportler starteten in der Juniorenklasse (U19). Gleich zu Beginn feierte das frisch gegründete Team mit mit dem Sieg von Magnus Trebes bei der Thüringer Landesmeisterschaft im Cross auf dem schwierigen Kurs am Steigerwald einen ersten Erfolg.

Dazu gelang es auch, neben regionalen Unterstützern die Sömmerdaer „Spedition F Trans“ als Hauptsponsor und Namensgeber zu gewinnen. Neben fleißigem Einzeltraining gab es zum Abschluss der Saisonvorbereitung in den Winterferien ein gemeinsames Trainingslager am Gardasee in Italien.

So hatten beim Saisoneröffnungsrennen am 8. März in Herford alle Fahrer rund 8000 Trainingskilometer in den Beinen. Doch nach dem Rennen, bei dem Trebes Vierter wurde, kam die Corona-Krise. Die „Väter“ und Organisatoren der Mannschaft, Trebes und Klatte lassen sich davon nicht beirren. Sie warten mit ihrem jungen Sextett, dass dank ihnen eine sportliche Zukunft hat, gespannt auf die ersten Rennen nach der langen Zwangspause. Wie viele von den geplanten 13 Junioren-Bundesligarennen ausgefahren werden können, ist allerdings offen.