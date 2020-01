Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verena Wesser übertrifft 50 m-Marke

Bei den Thüringer Leichtathletik-Meisterschaften im Winterwurf in Erfurt trumpfte Constantin Nitsch vom LAV Elstertal Bad Köstritz auf. Mit 41,90 m holte sich der 19-Jährige die Goldmedaille im Diskuswerfen der Männer und stellte zugleich einen Vereinsrekord auf. Die alte Bestmarke war bereits 37 Jahre alt und wurde von Timo Krinke gehalten. Im Speerwerfen musste sich Constantin Nitsch mit 47,74 m dem Zeulenrodaer Tom Mäusebach beugen, der mit 51,08 m sogar die 50 m-Marke übertraf.

Im Diskuswerfen der Frauen gewann Lara Reber (LSV Schmölln) mit 30,04 m. Ein paar Zentimeter weiter warf Lea Richter (SV Lerchenberg Altenburg) in der U 20-Konkurrenz und siegte mit 30,94 m. Ihr Altenburger Vereinskollege Leon Quaas belegte im Speerwerfen mit 34,88 m Platz zwei.

In der gleichen Altersklasse holte sich Nelly Böhme (LV Gera) den Titel im Hammerwerfen mit 45,34 m. Einen Geraer Doppelerfolg gab es im U 18-Hammerwerfen für Colin Planert (47,04 m) vor Max Roscher (37,47 m). Den Diskus warf Colin Planert auf 35,39 m, was zu Bronze reichte.

Gleich zwei Titel eroberte Emma Neuert in dieser Altersklasse. Die Erfurter Sportgymnasiastin, der weiterhin für den LV Gera startet, setzte sich im Hammerwerfen mit 40,05 m und im Diskuswerfen mit 32,78 m durch. Serina Riedel (TSV Zeulenroda) wurde im Speerwerfen mit 41,58 m Zweite.

In Topform präsentierte sich abermals der Köstritzer U 15-Werfer Pascal Künne. Nach Gold im Diskuswerfen mit 48,67 m schaffte er im Speerwerfen mit 52,72 m und persönlicher Bestleistung seine bereits zweite Normweite für die Deutschen Meisterschaften in Bremen im Sommer. Vereinskollege Ricardo Böttcher setzte sich im Hammerwerfen mit 33,02 m durch. In der U 14 hatte der Köstritzer Nils Seidenbusch mit dem Hammer mit 23,83 m die Nase vorn.

Der Altenburger Oliver Scheps eroberte Silber im Speerwerfen mit 32,02 m. Ebenfalls über Zweifach-Gold durfte sich Verena Wesser (LV Gera) in der W 15 mit dem Hammer mit 50,32 m und dem Diskus mit 31,20 m freuen. Im Speerwerfen setzte sich Tara Kroll (1. SV Gera) mit 37,22 m durch. Bronze gab es für die Köstritzerin Emma Berlin für 26,50 m. Ihre Vereinskameradin Hanna Zaumsegel siegte im Hammerwerfen der W 14 mit 33,06 m.

Bei den Senioren hatten der Schmöllner Marcus Brieger (M 30) mit dem Diskus mit 39,19 m und und mit dem Speer mit 51,02 m, die Altenburgerin Isabel Schmidt (W 30) mit Hammer (33,90 m) und Diskus (29,74 m), die Köstritzerin Susanne Schmieder mit dem Hammer (21,98 m) und die Zeulenrodaerin Birgit Riedel (beide W 45) mit dem Speer (31,26 m) die Nase vorn. Timo Krinke (LAV Elstertal Bad Köstritz) behielt in der M 55 mit dem Diskus (37,30 m) die Oberhand.

Parallel wurden in der Steigerwaldhalle die Hallen-Landesmeisterschaften im Mehrkampf ausgetragen, bei denen sich Constantin Hilke vom 1. SV Gera den Titel im Dreikampf der M 11 mit 1225 Punkten und großem Vorsprung sicherte. Nach 7,69 s über 60 m und 4,15 m im Weitsprung wusste er besonders mit seiner 800 m-Zeit von 2:37,28 min zum Abschluss zu überzeugen.

Im Fünfkampf der Altersklasse M 13 holte sich Aaron Lautenschläger vom LV Einheit Greiz mit 2250 Punkten hinter Niklas Huber (LC Jena) die Silbermedaille. Gold es in der M 12/13-Mannschaft für den 1. SV Gera mit Arne Clausner, Jannes Winz und Ben Ciecka vor dem LC Jena und dem Erfurter LAC. Bei der 400 m-Landesmeisterschaft landete Tom Mäusebach vom TSV Zeulenroda bei den Männern mit 54,15 s auf Rang zwei. Silber gab es auch für Leon Quaas (SV Lerchenberg Altenburg) in 58,04 s in der U 20. Bei den U 18-Mädchen trug sich Helena Keuche (LSV Schmölln) in 58,99 s in die Siegerlisten ein.