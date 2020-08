Arenshausens Trainer Alexander Joswiak wird wohl mit seiner Mannschaft in die Landesklasse aufsteigen.

VfB Bischofferode verzichtet auf Aufstieg in die Landesklasse

Fußball-Kreisoberligist VfB Bischofferde würde im Fall, dass die Quotientenregel als Kriterium zur Bestimmung des Aufstiegsrechts angewendet wird, auf den Gang in die Landesklasse verzichten. Nachdem die Saison aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet werden musste, belegen die Bischofferöder in der Kreisoberliga hinter der DJK Arenshausen und dem SV GW Deuna den dritten Platz, haben aber zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenten. Der Quotient würde in diesem Fall für den VfB sprechen.