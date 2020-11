Volleyball: Schwarz-Weiß muss sich Vilsbiburg 0:3 beugen

Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß konnten die Chance am Samstag nicht nutzen, in der ersten Bundesliga zu punkten. Nach den glatten Niederlagen bei den Spitzenteams von Schwerin um Punkte und Stuttgart im Pokal-Viertelfinale agierten die Erfurterinnen mit Vilsbiburg über weite Teile auf Augenhöhe, unterlagen aber 0:3 (-20, 22, -21).

„So weit weg sind wir nicht gewesen“, meinte Erfurts Trainer Dirk Sauermann nach der Partie. Deren Ergebnis fiel für Vilsbiburgs Coach Florian Völker ebenfalls deutlicher aus, als sich das Kräftemessen in den drei Sätzen darstellte. So klar habe sich der Sieg nicht angefühlt, sagte der vorige Saison noch bei Schwarz-Weiß aktive Trainer. Er verbuchte den Erfolg der Roten Raben als „harte Arbeit“.

Insbesondere in puncto Angriffseffektivität besaß seine Vilsbiburger Mannschaft ein Plus. Angeführt von Außenangreiferin Jodie Guilliams, die im Anschluss vor Erfurts Silber-MVP Michelle Petter zur wertvollsten Spielerin gewählt wurden, holten sich die Bayern nach einem Lauf zu Beginn den ersten Durchgang. Die Erfurterinnen starteten zweimal eine Aufholjagd. Wenn sie dem Ausgleich nahe schienen, kamen indes Fehler hinzu, die das Team um die frühere Erfurter Außenangreiferin Danielle Brisebois annahmen.

Ohne die verletzte Angreiferin Madeline Palmer fehlte Erfurts Trainer Dirk Sauermann eine wichtige Option. Ungeachtet dessen nahm seine an letzter Stelle liegende Mannschaft den Kampf an und gestaltete den zweiten Abschnitt ausgeglichen. Wieder aber blieben die Erfurterinnen in ihren Angriffsaktionen zu wenig durchschlagskräftig, um die breiter Basis punktenden Gäste (Jodie Guilliams, Kayla Haneline, Danielle Brisebois) ins Wanken bringen zu können. Hinzu kamen Aufgabenfehler, die Vilsbiburg in entscheidenden Augenblicken in Vorhand brachten, ehe Haneline den ersten Satzball zum 2:0 verwandelte.

„Es ist ein Balancespiel. Wenn man zurückliegt, muss man das Risiko erhöhen“, sagte Dirk Sauermann. Er lobte die Mannschaft, die alles versucht hatte.

Die Last des Schwarz-Weiß-Angriffs über außen lag neben Sara Kovac vor allem auch auf Sindy Lenz, die mit ihrem Doppelpunkt zum 7:6 die Erfurter Hoffnungen im dritten Durchgang nährte, den selbstsicherer auftretenden Gast an einem 3:0-Sieg zu hindern. Indes: Die Stabilität dazu konnten die Einheimischen nicht aufs Feld bringen, um nach einem Fünf-Punkte-Lauf der Gäste vom 8:8 auf 8:13 dichter als auf drei Zähler heranzukommen. Nach knapp anderthalb Stunden verwandelte Mittelblockerin Josepha Bock den zweiten Matchball – und ließ Vilsbiburg jubeln.