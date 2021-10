Zweitbundesligist Blue Volleys Gotha siegt im Schnellverfahren

Gotha. Nur 69 Minuten benötigten die Schützlinge von Jonas Kronseder zum Heimsieg. Für den Gast war das einseitige Spiel eine Volleyball-Lehrstunde.

Gegen den GSVE Delitzsch zeigten die Blue Volleys Gotha ihre bisher beste Saisonleistung und siegten auch in der Höhe völlig verdient mit 3:0 (12; 16; 17). Nach exakt 69 Spielminuten war das über weite Strecken doch recht einseitige und so nicht erwartete Spiel gegen den Tabellenletzten bereits vorbei und die Gothaer 2. Bundesliga-Volleyballer hatten die erhofften drei Punkte sicher.

Vom Anpfiff an waren die Blue Volleys diesmal hellwach und setzten Delitzsch permanent unter Druck. Schon nach wenigen Spielminuten führten die Hausherren mit 6:2 und bauten diese Führung immer weiter aus. Die Delitzscher fanden kaum Mittel gegen den enormen und dazu noch fast fehlerlosen Aufschlagdruck der Gothaer und hatten große Mühe überhaupt zu gelungenen Angriffsaktionen zu kommen. Beim 24:10 hatte der VC sage und schreibe 14 Satzbälle. Zwei davon wehrten die Sachsen noch ab, ehe der in dieser Spielklasse ungewöhnliche 25:12 Satzgewinn feststand.

Auch im zweiten Satz beherrschten die Gothaer das Geschehen in der Ernestiner SH, wo diesmal erstmals in dieser Saison über 100 Zuschauer dabei waren. Nur einmal, beim 1:0, ging Delitzsch an diesem Abend in Führung. Danach setzten sich die Thüringer aber wieder schnell ab. Auch in diesem Abschnitt hatte der GSVE große Mühe mit den Gothaer Aufschlägen und konnte so kaum das gewohnte schnelle Spiel über die Mitte aufziehen. Was dann von Seiten der Gäste im Angriff kam, geriet vielfach in die Fänge des an diesem Tag extrem starken Blocks der Blue Volleys. Beim Stand von 14:9 bot sich für Gothas Trainer Jonas Kronseder so die Gelegenheit zu ersten Wechseln. Für Clegg und Böhme kamen in einem typischen Diagonalwechsel nun Hannes Maisch und Ben Bierwisch und später noch Jannis Hopt für Werner auf Außen/Annahme. Dem Spielverlauf tat dies keinen Abbruch. Am Ende holte Götze, wie schon im Satz zuvor, den letzten Punkt zum 25:16.

Ohne nachzulassen drehte Gotha weiter ein großes Rad. Sicher in der Annahme um Libero Stückrad, durchschlagskräftig im Angriff und beim Aufschlag und mit sehr gutem Block ließ man den Gästen weiterhin wenig Chancen. In der Schlussphase kam dann auch noch Len Spankowski, der diesmal nicht als Libero sondern als Außenspieler aufgestellt war, zu einem Kurzeinsatz. Mit 25:17 ging auch der letzte Abschnitt an die Blue Volleys.

Aus einem sehr guten und ausgeglichenem Team heraus dürfte es Gästetrainer Bauer schwer gefallen sein, den Gothaer „MVP“ (Wertvollster Spieler) zu bestimmen. Seine Wahl fiel auf Niederlücke, der damit schon zum zweiten Mal in dieser Saison nominiert wurde. Auf Gästeseite wurde Libero Fritsche zum MVP bestimmt.

Sehr zufrieden mit seiner Mannschaft zeigte sich anschließend Kronseder. „Wir haben letzte Woche nochmal verstärkt Aufschlag/Annahme trainiert, das hat heute gut geklappt. Ich freue mich über die drei geholten Punkte, die waren unser Ziel.“ Gästetrainer Bauer war beeindruckt „vom immensen Aufschlagdruck und dem Superblock der Gothaer.“

Blue Volleys Gotha: Werner, Niederlücke, Böhme, Maisch, Clegg, Gorski, Götze, Hopt, Bierwisch, Stückrad, Spankowski , Aßmman, Lesche.