Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt wollen Olympiasiegerin fordern

Zuvor in Schwerin, seit einem Jahr in Wiesbaden: Justine Wong-Orantes gilt auf der Libero-Position als eine der Besten. Mit den USA gewann sie Gold in Tokio.

Erfurt. Mit Wiesbaden um Libera Justine Wong-Orantes kündigt sich für Samstag besondere Klasse an. Warum Erfurts Volleyballerinnen dennoch auf sich selber schauen.

Beste Libera der Spiele in Tokio, Beste auf ihrer Position in der Nations League 2021. Mit Justine Wong-Orantes wird am Samstag eine der weltweit stärksten Abwehrspielerinnen in der Riethhalle ihre Fähigkeiten zeigen. Beim Heimspielauftakt der Erfurter Bundesliga-Volleyballerinnen ist die Olympiasiegerin aus den USA ein Grund, Klasse zu erwarten. Ihr Wiesbadener Team hat am Mittwoch mit dem 3:0 gegen Meister und Supercup-Sieger Dresden aufhorchen lassen.

Für Erfurts Cheftrainer Konstantin Bitter steht fest, dass sich das ohnehin kämpferisch starke Wiesbadener gegenüber der Vorsaison noch wesentlich verbessert hat. Im Zentrum der Überlegungen vor dem Aufeinandertreffen am Samstag steht aber vor allem das eigene Spiel. „Schaffen wir es, unser Niveau konstant aufs Feld zu bringen, können wir mit jedem Gegner mithalten“, stellt er voran. Die Erwartungshaltung ändert sich deswegen nicht. „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, aber wir brauchen Zeit“, sagt er.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neun abgewehrte Satzbälle, nur kein Satzgewinn

Das 0:3 (-23, -26, -21) am Mittwoch beim Titelaspiranten Stuttgart hat den Schwarz-Weiß-Trainer darin bestätigt. Mit dem Ergebnis ist er nicht zufrieden gewesen, mit der Leistung selbst aber auch nicht unzufrieden. „Tatsächlich haben wir schon konstanter gespielt, aber es hätte ein bisschen mehr herauskommen können. In ein paar Situationen hat uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt.“

Es bezog sich insbesondere auf den zweiten Satz. Wie im Auftaktdurchgang schafften es die Erfurterinnen um ihre Punktbeste Hillary Hurley (12), wiederum mehrere Satzbälle abzuwehren. Insgesamt waren es neun in allen drei Sätzen. Um nach dem 24:24 einmal in Vorhand zu kommen, aber reichte es trotz taktisch guten Spiels nicht. Was nicht zuletzt auch an der Qualität einer Krystal Rivers lag, die mit herausragenden 25 Zählern herausragte. Angeführt von der US-Amerikanerin bog Stuttgart den dritten Satz, in dem Schwarz-Weiß bis zum 18:18 vorn gelegen hatte.

Schwarz-Weiß Erfurt - VC Wiesbaden, Samstag, 18 Uhr, Riethsporthalle ErfurtKarten sind online im Ticketshop (www.ticketshop-thueringen.de) erhältlich. Neben Tageskarten sind auch Dauerkarten erhältlich. Für den Erwerb von Dauerkarten, die Zutritt zu den elf Heimspielen beinhalten, gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen). Für Besuch eines Spiels mit einer Tageskarte bekommen Personen Einlass, die einen negativen PCR-Test vorweisen können. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein.