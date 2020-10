Tor ins Glück: Andreas Bielau erzielt am 1. Oktober 1980 gegen den AS Rom zwei Tore. Hier trifft er zum 4:0-Endstand.

Zwickau/Jena. Am 1. Oktober 1980 drehte der FC Carl Zeiss Jena im Europapokal eine 0:3-Hinspielniederlage gegen den AS Rom. Andreas Bielau, der zwei Tore erzielte, erinnert sich.

Vor 40 Jahren: FCC besiegt den AS Rom 4:0 – Torschütze Andreas Bielau erinnert sich

Andreas Bielau muss nicht groß kramen, kommt mit einem Raucherset zurück – mit Gravur vom Europapokalspiel FC Carl Zeiss Jena – AS Rom vor 40 Jahren. „So war das damals, das war das Gastgeschenk der Römer an uns.“ Eine Raucherset für Sportler – vielleicht wollten die Italiener die Jenaer in der Pfeife rauchen.