Wackers späte 2:3-Niederlage in Halberstadt im Schnellcheck

Wackers 2:2 in Halberstadt im Schnellcheck: CccccKurzfazit: In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor ohne große Chancen. Die Überlegenheit von Wacker drückte aber nur Pichinot mit dem 1:1 in Toren aus. Danach kassierte Nordhausen wie gegen Fürstenwalde ein frühes Tor direkt nach dem Wechsel. Germania wurde immer mutiger und Jokanovic musste retten. Am Ende ….Tore: 1:0 Korsch (17.): Erste Halberstädter Chance - erstes Tor. Pass aus dem Mittelfeld in ein Riesenloch zwischen beiden Innenverteidigern. Korsch läuft ungestört auf Jokanovic zu und nutzt seine Chance.

1:1 Pichinot (38.): Stauffers langer Ball fliegt über die Germania-Abwehr bis zu Pichinot, der zum Ausgleich vor der Pause verwandelt. Pichinots elfter Treffer in dieser Saison. Merke: Ein echter Torjäger kann es auch als Mittelfeldmann klingeln lassen. 2:1 Yilmaz (48.): Stolperer im Mittelfeld und wieder ist die Abwehr offen. Müller kann nicht mehr gegen Yilmaz retten, der sicher einschiebt.

2:2 Müller (65./Foulelfmeter): Ein Halberstädter läuft Kammlott im Strafraum in die Hacken. Müller verwandelt den Elfmeter sicher zum erneuten Ausgleich.

3:2 Aral (85.): Wacker hat wieder defensiv nichts im Griff. Aral trifft zum Sieg für den Gastgber und der gute Torwart Jokanovic flucht.

Aufstellung: Wacker trat mit der gleichen Besetzung wie beim 1:2 gegen Fürstenwalde an. Einzig der rotgesperrte Vladimir Kovac wurde von Felix Schwerdt ersetzt, der auf die Sechser-Position rückte. Felix Müller agierte mit seinem Stammpartner Philipp Blume in der Innenverteidigung. Und so begann Wacker: Jokanovic - Schneider, Müller, Blume, Stauffer – Kores, Schwerdt, Andacic, Pichinot – Beil, Kammlott.

Bester Spieler: Torwart Josip Jokanovic hielt Wacker vor allem in der zweiten Hälfte mit zwei, drei sehr guten Paraden im Spiel.

Szene des Spiels: Nils Pfingsten-Reddig (37) kehrt in der zweiten Halbzeit nach fast drei Jahren in die Regionalliga zurück. Zuletzt war der Routinier am 14. Mai 2017 beim 0:2 gegen Cottbus für Wacker im Viertliga-Einsatz.

Tabelle: Wacker holt noch keinen Punkt nach der Insolvenz. Bei noch zwei Nachholspielen für Wacker (Babelsberg/H, Bischofswerda/A) ist Halberstadt auf einen Punkt dran.

Nächste Partie: Das nächste Mal geht es für Wacker am kommenden Freitag gegen den SV Lichtenberg 47. Da hat Nordhausen ein 1:5 aus dem Hinspiel gutzumachen.